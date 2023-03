Voller Optimismus zurück in den Liga-Alltag – Wildsteig und Peiting starten in die Meisterrunde

Von: Roland Halmel

Dieses Duell gibt es nach der Winterpause nicht mehr: Ibrahim Olcay (in Weiß) und der TSV Altenstadt müssen nun in der Qualirunde ran, Maximilian Heiß und der TSV Peiting starten in der Meisterrunde. Foto: Halmel © Halmel

Die Winterpause ist für die Kreisliga-Fußballer vorbei. Der FC Wildsteig/Rottenbuch und der TSV Peiting starten in der Aufstiegsrunde ins neue Jahr.

Währenddessen kämpft der TSV Altenstadt in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. Ein Überblick:

Wildsteig/Rottenbuch

Das erste Ziel, den Klassenerhalt nach dem Kreisliga-Aufstieg, hat der FC Wildsteig/Rottenbuch bereits mit Bravour in der ersten Saisonhälfte mit dem zweiten Platz in der Kreisliga 4 und dem Einzug in die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga erreicht. „Wir können befreit aufspielen“, sagt FC-Coach Fabian Lindauer vor dem Auftakt der Meisterrunde Gruppe B am Sonntag (15 Uhr) zuhause gegen den SC Maisach.

An die letzten Duelle mit dem SCM haben die Wildsteiger und Rottenbucher gute Erinnerungen. In der Aufstiegsrelegation im vergangenen Jahr setzte sich der FC mit 5:1 und 4:1 gegen Maisach durch. „Das Punktspiel jetzt ist damit nicht zu vergleichen, ich schätze beide Teams auf gleichen Niveau ein“, sagt Lindauer.

Mit der Vorbereitung ist der FC-Coach sehr zufrieden. „Die Jungs haben gut mitgezogen und die Testspiele liefen sehr ordentlich“, bilanziert er nach den vier Vorbereitungspartien mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen.

„Wir wollen uns weiterentwickeln und guten Fußball zeigen“, lautet die Zielsetzung von Lindauer für die verbleibenden zehn Spiele. In denen muss er auf seinen Torjäger Sepp Noder verzichten, der sich in der Winterpause eine Meniskusverletzung zugezogen hat. Kilian Geiger wurde zudem am Knie operiert. Trotzdem geht Lindauer zuversichtlich in die Partie gegen Maisach: „Wir spielen zuhause und Heimspiele wollen wir gewinnen.“

TSV Peiting

Zwei Spieler haben den TSV Peiting in der Winterpause verlassen: Andreas Stadler, der im ersten Saisonteil verletzungsbedingt keinen Einsatz hatte, kehrte zu seinem alten Verein, dem FC Wildsteig/Rottenbuch, zurück und Matthias Wawrzyniak hörte wegen seines Studiums auf. Zudem verließ Co-Trainer Christian Schuster, der jahrelang mit Coach Fabian Melzer zusammengearbeitet hat, berufsbedingt die Mannschaft. „Das ist schade, weil ich unsere Zusammenarbeit sehr schätzte“, sagt Melzer, der jetzt die zweite Saisonhälfte alleine bestreitet. „Im Sommer hoffe ich, wieder einen Co-Trainer zu bekommen.“

Mit der Vorbereitung war der Coach zufrieden. „Man merkte, die Jungs haben Bock auf Fußball“, lobte er sein Team, das in den Testspielen aber noch die Konstanz vermissen ließ. „Wir müssen stabiler werden.“ Nach der Pause sei etwas der Wurm drin gewesen. „Insgesamt habe ich aber ein gutes Gefühl“, sagt Melzer, dessen Team an diesem Samstag zuhause auf den FC Aich trifft (15 Uhr).

„Aich hat eine eingespielte und offensivstarke Truppe“, sagt Melzer über den Zweiten der Kreisliga 3, der in 14 Spiele 42 Tore erzielt hat. „Unsere Abwehr wird da gleich ordentlich gefordert.“ Maxi Heiß fällt zum Auftakt wegen einer Leistenverletzung aus. Der Einsatz von Thomas Salzmann und Matthias Lotter, die in der Vorbereitung verletzungsbedingt pausieren mussten, ist fraglich. „Wir haben aber eine schlagkräftige Mannschaft zur Verfügung.“

Nebenbei brauchen die Peitinger, die nur zwei Bonuspunkte aus dem alten Jahr mitnehmen können, einen guten Start und möglichst einen Dreier, um in der keineswegs einfachen Gruppe vorne um den Aufstieg mitmischen zu können.

TSV Altenstadt

Erfolgserlebnisse waren beim TSV Altenstadt im alten Jahr in der Kreisliga 4 dünn gesät. Nur drei Siege gelangen in zwölf Spielen. Trübsal blasen war beim TSV nach dem klaren Verpassen der Aufstiegsrunde aber nicht angesagt. „Wir haben die Tiefschläge sehr gut verarbeitet“, sagt Trainer Daniel Hindelang. Die Leistung seines Teams in der Vorbereitung bestärken Hindelang in der Meinung, dass sich die Altenstadter keine Sorgen um den Klassenerhalt zu machen brauchen. „Die neuen Spieler haben sich voll integriert und sie bringen uns weiter.“

Mit Daniel Holzmann und Almahdi Alissa stießen zwei Schongauer zum TSV. Vom SV Raisting kehrte Simon Schmitt zurück und vom TSV Steingaden stieß mit Christoph Haussmann ein torgefährlicher Spieler zum Team. Zuletzt schloss sich auch sein Steingadener Teamkollege Patrick Baensch dem TSV an, weil Torhüter Max Gast Leistenprobleme hat und noch pausiert. Mit Yasin Akcakaya und Jorgo Mavrokefalos, die nach langer Pause zurück sind, haben die Altenstadter fast eine neue Mannschaft. „Ich habe jetzt die Qual der Wahl und kann eins zu eins wechseln“, sagt Hindelang.

Zum Auftakt bekommt es der TSV an diesem Sonntag (15 Uhr) daheim mit dem SC Rot-Weiß Bad Tölz zu tun. „Kein schlechter Gegner, der sehr körperbetont spielt“, sagt Hindelang. „Unser Platz ist in gutem Zustand, es ist alles angerichtet.“ Der Coach ist nach dem Trainingslager nahe Verona und der Vorstellung im letzten Test gegen Peiting, der knapp mit 2:3 verloren ging, optimistisch. „Wenn wir so wie in den ersten 20 Minuten gegen Peiting spielen, habe ich keinerlei Bedenken“. (Roland Halmel)