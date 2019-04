Altenstadt überwindet seine Torflaute

von Katrin Kleinschmidt schließen

Als „extrem wichtig“ ordnete Altenstadts Spielertrainer Christoph Schmitt die Partie gegen Polling im Voraus ein. Das hat sein Team beherzigt.

Altenstadt – Sie können’s doch noch. Gegen den SV Polling haben die Altenstadter bewiesen, dass sie sehr wohl wissen, wo das Tor steht – und gezeigt, dass sie den Ball da auch hineinbefördern können. 5:1 gewann der Fußball-Kreisligist so seine Partie am Ostersamstag. Nachdem die Altenstadter in den letzten vier Partien drei Mal keinen Treffer erzielt hatten, tat dieser Erfolg richtig gut. „Zuletzt war das unser Defizit, dass wir die Chancen nicht genutzt haben“, sagt Spielertrainer Christoph Schmitt.

Torflaute endet für Altenstadt schon in Halbzeit eins

Altenstadt geht bereits nach neun Minuten gegen Polling in Führung. Da schnappt sich Eggon Gashi den Ball und bedient Yasin Akcakaya, der aus halbrechter Position ins lange Toreck zielt. Etwa eine halbe Stunde später gelingt Gashi nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus das 2:0.

In der zweiten Hälfte klingelt es bereits wieder recht schnell. Nach einer Ecke köpft Dennis Bartmann den abgewehrten Ball in die Maschen. Die drei Torschützen bereiten anschließend den nächsten Treffer mit einer schönen Kombination gemeinsam vor. Simon Schmitt wird frei gespielt und muss den Ball nur noch über die Linie drücken. Akcakaya erhöht vier Minuten später noch auf 5:0. Der Gegentreffer in der 81. Minute schmerzt angesichts des Vorsprungs wenig. „Das war ein Fernschuss“, sagt Schmitt. „Und es war fast die einzige Chance, die Polling hatte.“

Verdienter Sieg gegen Polling

Der Sieg sei entsprechend verdient gewesen. „Das deutliche Ergebnis ist gerechtfertigt“, sagt der Spielertrainer. „Wir hatten einen guten Tag und haben unsere Chancen genutzt.“ Das war auch wichtig. Denn mit dem Sieg katapultierte sich der TSV raus aus der Abstiegszone und rauf auf Rang neun. Sicher können sich die Altenstadter damit in der engen Liga aber noch längst nicht fühlen. Einige Chancen müssen sie noch nutzen, um weiter wichtige Punkte zu sammeln.