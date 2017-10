Altenstadts Horror-Serie geht weiter: 470 Minuten torlos

"Irgendwann muss der Knotzen platzen"

von Roland Halmel

Die Horrorserie des TSV Altenstadt geht weiter: Seit 470 Minuten ist die Elf um Spielertrainer Robert Kanzler inzwischen ohne Torerfolg, da es bei der 0:2-Heimpleite gegen Gröbenzell erneut nichts zu jubeln gab.

„Das tut richtig weh, wenn man 80 Minuten lang das Spiel dominiert“, ärgerte sich Kanzler gestern nach dem Schlusspfiff. „Wir haben uns ja wirklich viele Chancen rausgespielt, aber einfach nichts rein gemacht.“ Wobei sein Team in der ersten Hälfte nicht so spielte, wie er es sich vorstellt: „Da war ich in der Pause richtig sauer, weil wir nicht zielstrebig genug gespielt und zu schlampig agiert haben“, schimpfte Kanzler.

Auszunutzen wussten das die Gäste aber auch nicht. Mehr als ein Distanzschuss von Kai Sostmann (10.) kam nicht heraus. Auf der Gegenseite mussten die Zuschauer lange Geduld zeigen. Michael Zwick (35.) war es dann vorbehalten, den Gästekeeper erstmals zu prüfen. Kurz danach leistete sich die ansonsten sehr stabile TSV-Deckung einen fatalen Patzer: Jakob Reßls Kopfballabwehr landete bei Thomas Mayer, der nicht lange fackelte und per Lupfer zum 0:1 (39.) traf.

Kurz danach hatte Franz Demmler (44.) Pech, das seine Flanke am Tordreieck landete. Auch zwei Freistöße der Hausherren in guten Positionen kurz vor dem Pausenpfiff brachten nichts ein.

Aus der Kabine kamen die Altenstadter dann mit sehr viel Schwung. Sie schnürten Gröbenzell förmlich in dessen Hälfte ein. Nur klappte es weiter mit dem Abschluss nicht. Patrick Stadler (47.) traf freistehend den Ball nicht richtig, Zwick (56.) scheiterte am Keeper, und Thomas Groß (58.) köpfte vorbei. Stadler (60.) beförderte das Leder danach per Kopf ins Tor. Den Treffer erkannte der gut leitenden Unparteiische wegen Abseits aber nicht an.

Danach taten sich die Hausherren immer schwerer gegen die massive SC-Abwehr. Gröbenzell setzte auf Konter. Den ersten vergab noch Emaskiel Castro (73.), den zweiten setzte Michael Zimmermann (87.) zum 0:2 aus Altenstadter Sicht in die Maschen. Kurz davor kassierte Philip Kirner vom SCG eine letztlich bedeutungslose Ampelkarte (85.).

„Langsam wird es eine Kopfsache“, meinte Kanzler vor dem wichtigen Derby am Dienstag in Peiting. Mit einer ähnlichen Aufstellung wie gestern gegen Gröbenzell, hoffen die Altenstadter, die Negativserie dort zu beenden. „Irgendwann muss der Knoten platzen“, ist sich Kanzler sicher.

Quelle: fussball-vorort.de