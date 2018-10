Altenstadts letzter Pass gegen Pöcking oft zu ungenau

Viele Chancen, keine Tore

Ein 0:0-Unentschieden der besseren Art haben die Zuschauer am Sonntagnachmittag in Altenstadt gesehen: Zwar spielten die Gastgeber gegen den SC Pöcking-Possenhofen nur 0:0, dafür gab es viele Tor- und Strafraumszenen.

Altenstadt – „Nur leider haben wir wieder unsere Chancen nicht genutzt und keinen Treffer erzielt“, räumt Altenstadts Spielertrainer Robert Kanzler ein.

Nach seinen Worten hat sein Team eine ordentliche Leistung abgeliefert – „aber mit Luft nach oben“, so Kanzler. Gegen einen defensiv gut stehenden und auf Konter lauernden Gegner zeigten die Altenstadter eine gute Reaktion auf den zuletzt schwachen Auftritt. „Wir haben viele gute Kombinationen und hätten in der ersten Hälfte durchaus ein Tor verdient gehabt“, so der TSV -Trainer. „Aber entweder sind am guten Gäste-Keeper gescheitert, oder aber unser letzter Pass war zu ungenau.“

Im zweiten Durchgang waren die Hausherren dann drückend überlegen, aber ohne daraus etwas Zählbares zu machen. Die größte Chance vergab Yasin Akcakaya nach tollem Zuspiel von Georgios Mafrokefalos, als er alleine vor dem Tor den Ball über die Latte spielte. Danach scheiterte Philipp Bartmann mit einer tollen Volley-Abnahme. Gefährlich war auch immer wieder Egzon Gashi, der auffälligste Altenstadter Spieler, mit seinen Schüssen aus dem Rückraum. „Am Ende ein verdienter Punkt für die Rumpf-Truppe, die wir heute zur Verfügung hatten“, so Spielertrainer Robert Kanzler.

TSV Altenstadt - SC Pöcking-P. 0:0

TSV Altenstadt: Traxel – Kanzler, Bartmann Ph., Demmler, Schmitt S., Mavrokefalos (ab 79. Lehmann), Streit, Akcakaya, Zwick, Gashi (ab 70. Jaud), Schmitt Chr..

SC Pöcking-P.: Weid – Jäger, Scharfenberg, Schulz, Dittmar, Matisic (ab 79. Mair), Wache, Fleddermann, Nast-Kolb, Romanow, Zandt (ab 79. Rampf).

Tore: Fehlanzeige

Gelbe Karten: Altenstadt 2

Schiedsrichter: Ronald Thiess

Zuschauer: k.A.