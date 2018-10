Amberg fliegt bei 2:2 zwischen Wildsteig/Rottenbuch und Unterdießen

Ampelkarte in der Nachspielzeit

von Thomas Fritzmeier schließen

Fast wäre es etwas geworden mit dem lang-ersehnten Dreier für den FC Wildsteig/Rottenbuch. Denn bis in die zweite Hälfte hinein führte das Team von Trainer Thomas Mayr nach einem Tor von Maximilian Berchtold aus der sechsten Minute mit 1:0.

Gegen den SV Unterdießen erhöhte Florian Müller in der 50. Minute sogar auf 2:0 für den FC. Doch dann schlugen die Unterdießener zurück: Der eingewechselte Rupert Dietrich verkürzte für die Gäste auf 1:2 (53.). Und in der 81. Minute besorgte Mathias Greinwald den 2:2-Ausgleich. In der Schlussminute kassierte Unterdießens Dominik Amberg die gelb-rote Karte.

Wildstg./Rottb. 2 SV Unterdießen 2

Tore: 1:0 (6.) Berchtold, 2:0 (50.) Müller, 2:1 (53.) Dietrich, 2:2 (81.) Greinwald, Schiedsrichter: Lukas Seider, Zuschauer: 100