Köppl knallt Kinsau zum Sieg

2:0 gegen den TSV Peiting II

von Thomas Fritzmeier schließen

Doppelpack! Kinsaus Andreas Köppl trifft beim Auswärtsspiel bei Peiting II zweimal, sichert seinem Team den ersten Saisonsieg. Der TSV geht derweil zum Auftakt komplett leer aus.

Er ließ sich in jeder Halbzeit viel Zeit, aber dann schlug er eiskalt zu: Andreas Köppl hat Kreisklassist SV Kinsau quasi im Alleingang zum ersten Saisonsieg geschossen. Beim 2:0-Auswärtssieg in Peiting erzielte der Mittelfeldspieler beide Tore, avancierte damit zum Matchwinner. Köppl traf eine Minute vor dem Ende der ersten Halbzeit vom Strafraumeck zum 1:0. 60 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit schloss er einen Alleingang mit dem 2:0 ab.

SVK-Trainer Christopher Resch sagte nach der Partie: „Der Sieg war verdient. Wir haben im Mittelfeld die Räume eng gemacht, Peiting so nicht zur Entfaltung kommen lassen. Ich bin froh, dass wir die Punkte im Sack haben und zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Nur die Chancenverwertung muss noch besser werden.“

Peitings Spieletrainer, der nach seinem Ausflug zur ersten Mannschaft des TSV am Ende der vergangenen Spielzeit, erstmals wieder in der Kreisklasse auf dem Platz stand, gab seinem Kinsauer Kollegen recht, sagte: „ Wir waren personell ziemlich geschröpft und haben in der Offensive keine Mittel gefunden, um den SVK zu knacken. Der Sieg der Kinsauer geht deshalb in Ordnung.“

Hätten die Kinsauer ihre Möglichkeiten besser genutzt, wäre die Partie laut Resch schon viel früher entschieden gewesen. Marius Klein, der zwei gute Chancen verballerte, und Thomas Rid (traf nur die Latte) brachten den Ball aber nicht im TSV-Tor unter.



TSV Peiting II 0

SV Kinsau 2

Tore: 0:1 (44.) Köppl, 0:2 (89.) Köppl.

Schiedsrichter: Peter Fuchs. Zuschauer: 120