„Imponiert mir ungemein“: Denklingens Trainer Ansorge lobt SV Aubing überschwänglich

Von: Oliver Rabuser

Dem Gegner entwunden: Die Denklinger (in blauen Trikots, hier Lukas Greif) sammelten mit dem 1:0 zuletzt in Brunnthal weiteres Selbstvertrauen. Foto: rabuser © rabuser

Zwei Siege bei nur einem einzigen Gegentor hievten den VfL Denklingen vom Grund des Bezirksliga-Tableaus an die obere Relegations-Gemarkung.

Denklingen – Bestätigen lässt sich der Aufschwung am besten mit einem tragfähigen Resultat gegen eine Spitzenmannschaft. Dieses Kriterium sieht Markus Ansorge beim SV Aubing erfüllt, obgleich die Elf von Ex-Profi Patrick Ghigani nach fünf Spieltagen lediglich im Mittelfeld und auch gerade mal zwei Zähler vor dem VfL verortet ist.

Ansorge lässt sich von seiner Meinung nicht abbringen: Die Aubinger sind für ihn die Mannschaft 2023 schlechthin. Inkludiert in diese Ansicht sind die starken Resultate des SVA im Zuge der vergangenen Rückrunde, als man sich dem damaligen Spitzenquartett im Endspurt noch massiv annähern konnte. Aber auch die individuelle Klasse des Kaders, zuvorderst im Offensivbereich, sind laut Ansorge starke Argumente, der Denklingens kommenden Gegner ins Feld führen kann. „Imponiert mir ungemein“, unterstreicht der 56-jährige VfL-Coach. Sein Kollege Ghigani habe an der Kronwinklerstraße definitiv „etwas entwickelt“.

VfL Denklingen will SV Aubing nicht in „den Kombinationsstrudel reinkommen lassen“

Ansorge zielt auf die Angriffslinie mit Daniel Koch, Athanasios Savvas und Aldin Bajramovic. „Die musst du erst mal verteidigen.“ Koch ist Aubings Zielspieler im Zentrum. Er lässt die Bälle klatschen oder verteilt sie auf die Außenbahnen. Dahinter rücken Hans Haderegger und Moritz Hohmann immer wieder nach. Demzufolge müsse man „bereits vorne anfangen“ mit dem Verteidigen. Ansorge stellt klar, dass man die Aubinger Kicker gar nicht erst in „den Kombinationsstrudel reinkommen lassen darf“. Ansonsten dürfte es haarig werden für seine Mannen.

Mittelfeldpressing ist hierfür ein probates Mittel, dessen sich der Coach auch befleißigen will. „Liegt uns mehr, als vorn draufzugehen.“ Inzwischen klingt beim Peitinger alles wieder sachorientierter. Vorbei scheint der von Tristesse und Perspektivlosigkeit geprägte Saisonbeginn. Schon der Heimerfolg über Penzberg habe als Folgewirkung „ein gewisses Selbstvertrauen“ hinterlassen. In Brunnthal blieb der VfL dann erstmals ohne Gegentor (1:0). Erstaunlich, dass die Denklinger in dieser Statistik dennoch Schlusslicht bleiben, gleichauf mit dem FC Penzberg.

Defensivarbeit des VfL Denklingen bietet Luft nach oben

Doch sind 13 Gegentreffer in fünf Spielen des Guten viel zu viel. Da ist das Ergebnis von Brunnthal natürlich Balsam für die Seele. Vor allem für die von Manuel Seifert. Der Tormann des VfL war in den vorangegangenen Partien Leidtragender der Versäumnisse seiner Vorderleute. Die aber zeigten zuletzt, dass sie auch konzentriert und unnachgiebig zur Sache gehen können. Die Einwände von Brunnthaler Seite, die Denklinger hätten am Spiel nicht teilgenommen, wiegelt Ansorge ab. „Klar, spielerisch ist noch viel Luft nach oben. Aber wir haben unheimlich gut gegen den Ball gearbeitet.“ Bekanntlich ist Fußball auch immer noch ein Ergebnissport.

Personell hat Ansorge keine Abstriche zur Vorwoche zu beklagen. Zwar ist Johannes Greif noch fraglich, doch scheinen bei Dominik Karg Oberschenkelblessur und Hexenschuss weitgehend auskuriert. „Er hilft uns bei den Umschaltmomenten“, betont Ansorge. Beinahe hätte auch Moritz Tykowski einen Platz in der Startelf bekommen. „Er hat jetzt das Niveau“, urteilt der Coach mit Verweis auf die Leistung vom vergangenen Samstag. Allein wegen der Aubinger Angriffswucht setzt der Coach zunächst jedoch auf Kampfmaschine Ludwig Kirchbichler. (Oliver Rabuser)