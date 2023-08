Aufsteiger zahlt Lehrgeld – SV Unterhausen verliert 0:4 gegen Hohenpeißenberg

Von: Paul Hopp

Bemüht, aber in der Offensive zu harmlos: Der SV Unterhausen (in Weiß, hier Benedikt Retschy im Zweikampf mit Alessandro Farigu) verlor zum Start in die A-Klasse 8. Foto: Ralf Ruder © Ralf Ruder

In der A-Klasse 8 im Kreis Zugspitze musste der Aufsteiger Unterhausen gegen Hohenpeißenberg eine herbe Niederlage einstecken.

Unterhausen – Vom Gegner kamen lobende Wort. „Ich war überrascht von Unterhausen“, sagte Hohenpeißenbergs Coach Alex Sanktjohanser. Der Aufsteiger aus der B-Klasse „hat uns in der ersten Hälfte ziemlich was abverlangt“. Allerdings ließ der gastgebende SVU in der Anfangsphase drei hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt – und das rächte sich. Letztlich ging das Team von Trainer Maximilian Rose zum Start in die A-Klasse 8 mit einer 0:4-Niederlage vom Feld.

„Das erfahrenere Team hat gewonnen“, fasste Rose die 90 Minuten zusammen. „Wir haben Lehrgeld gezahlt.“ Man habe es im Gegensatz zu den Gästen „nicht hinbekommen, Tore zu schießen.“ Verletzungsbedingt standen nur 13 Mann und damit zwei Auswechselspieler zur Verfügung – nicht unbedingt günstig bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius. Was das Saisonziel angeht, so ist beim SVU die Sache klar: „Der Klassenerhalt, nur darum geht’s“, so Rose.

Ihre besten Offensivszenen hatten die Platzherren zu Beginn. Bei den Chancen von Lucas Rannetshauser (5.) und Christoph Schilcher (24.) reagierte TSV-Keeper Leon Langenegger stark. Beim Schuss von Florian Weinhart aufs leer Tor stand ein TSV-Spieler im Weg (22.). Die Gäste waren da in der Offensive deutlich konsequenter. Direkt nach der Trinkpause nahm Maximilian Greiner eine Freistoßflanke auf, drehte sich und traf zum 1:0 (26.). Fabian Schwarz erhöhte wenig später auf 2:0 (30.). Unmittelbar nach der Pause gelang Alessandro Farigu der dritte TSV-Treffer (47.). Unterhausen hatte danach viel Ballbesitz, blieb aber insgesamt harmlos. Schilcher und Benedikt Retschy waren in den Schlussminuten nah dran einem Treffer. Die Hohenpeißenberger hatten da aber schon längst alles klar gemacht – durch ein Tor von Roman Greiner (75.). (ph)