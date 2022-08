Auftaktsieg dank Doppelpack - Hannes Rambach beschert Denklingen den ersten Saisonsieg

Von: Roland Halmel

Geschenk dankend angenommen: Nach einem Riesenfehler von Aubings Torhüter Ali Boraze (rechts) muss Hannes Rambach (im blauen Trikot) den Ball nur noch ins leere Tor zum 2:0 schieben. Kurz vor der Pause traf der Denklinger Mittelfeldspieler ein weiteres Mal. Foto: halmel © halmel

Denklingen ist mit einem 4:2 Heimsieg gegen Aubing erfolgreich in die Saison gestartet. Aubing-Coach Patrick Ghigani bleibt bei seinem Debüt ohne Erfolg.

Denklingen – Drei der vier Tore des VfL Denklingen bei den beiden Erfolgen gegen den SV Aubing in der vergangenen Saison erzielte Simon Ried, darunter den denkwürdigen 2:1-Siegtreffer aus 60 Metern in der ersten Partie des VfL nach der Rückkehr in die Bezirksliga. Zum Auftakt der neuen Spielzeit, bei dem sich beide Teams – wie schon vor einem Jahr – gegenüberstanden, ging der Denklinger Torjäger jedoch leer aus. Das war aber zu verschmerzen, weil für ihn Hannes Rambach in die Bresche sprang. Der Mittelfeldmann war mit seinen beiden Treffern der Matchwinner beim 4:2 (3:0)-Heimsieg der Denklinger gegen Aubing.

„Die Mannschaft hat ein anderes Gesicht gezeigt wie noch in der Vorbereitung“, zeigte sich VfL-Coach Markus Ansorge mit der Leistung seiner Mannen nach den wenig überzeugenden Auftritten in den vergangenen Wochen sehr zufrieden. „In der ersten Halbzeit haben die Jungs die Taktik sehr gut umgesetzt“, urteilte Ansorge, der seiner Mannschaft eine defensive Ausrichtung verordnet hatte. Aubing verfügte daher über mehr Ballbesitz als die Hausherren. „Wir hatten aber gute Umschaltmomente und waren sehr effektiv“, urteilte Ansorge über den ersten Abschnitt, der seiner Elf eine 3:0-Führung bescherte.

Armin Sporer nutzte gleich die erste Gelegenheit der Hausherren zur Führung. Nachdem der VfL-Kapitän zwei Gegenspieler hatte aussteigen lassen, versenkte er die Kugel aus der Distanz zum 1:0 (12.). Eine Viertelstunde später profitierten die Denklinger von einem kapitalen Patzer von Aubings Keeper Ali Boraze, der vor dem eigenen Strafraum den Ball verlor. Hannes Rambach hatte so keine Mühe, den Ball zum 2:0 ins leere Gehäuse zu schieben (26.). Kurz vor der Pause zeigten die Gastgeber einen sehenswerten Angriff. Simon Ried bediente Ludwig Kirchbichler, der von der Grundlinie auf den Elfmeterpunkt zurücklegte. Dort lauerte Rambach, dessen Schuss über den Innenpfosten zum 3:0 ins Netz klatschte (41.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als die Gäste nach einer Zehn-Minuten-Strafe gegen Taha Balut in Unterzahl spielten, entschied der Unparteiische nach einem Foul von Tobias Ried an Hans Haderecker auf Elfmeter für die Gäste aus dem Münchener Südwesten. Aubings Kapitän Max Heigl scheiterte jedoch an VfL-Torhüter Manuel Seifert, der den Flachchuss aus dem Eck fischte (45.+1).

Unmittelbar nach Wiederbeginn stand Seifert gleich wieder im Mittelpunkt, als er eine Riesenchance von Heigl zunichte machte, der sich auf der rechten Seite durchgesetzt hatte (49.). Auf der Gegenseite schaffte Simon Ried das Kunststück, drei Großchancen innerhalb von 120 Sekunden ungenutzt verstreichen zu lassen (55., 56., 56.). Stattdessen kamen die Gäste durch Pasquale Tortora auf 1:3 heran (58.). „Nach der Pause sind wir im Zentrum nicht mehr so kompakt gestanden“, monierte Ansorge.

Diese Nachlässigkeiten brachten sein Team aber nicht allzu sehr ins Schwitzen, da der eingewechselte Neuzugang Arjanit Robaj mit einem direkt verwandelten Freistoß den Drei-Tore-Abstand wieder herstellte (75.) und damit für die Entscheidung sorgte. Die Proteste der Hausherren, die das vorausgegangene Foul an Dominik Karg im Strafraum moniert hatten, verstummten daher sehr schnell. In der Schlussphase verzeichneten beide Teams noch gute Möglichkeiten. Karg (84., 89.) verpasste gleich zweimal das fünfte Tor für den VfL. Besser machten es die Gäste, die durch das 2:4 von Ömer Cengiz (86.) noch etwas Ergebniskosmetik betrieben. (Roland Halmel)

Statistik

VfL Denklingen 4 SV Aubing 2

Tore: 1:0 (12.) Sporer, 2:0 (26.) Rambach, 3:0 (40.) Rambach, 3:1 (58.) Tortora, 4:1 (75.) Robaj, 4:2 (86.) Cengiz. Gelbe Karten: Denklingen 2, Aubing 3. Schiedsrichter: Paul Weigert (SC Inhauser Moos). Zuschauer: 222.