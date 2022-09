Außenseiter Altenstadt zuversichtlich vor Derby gegen Peiting - „Wir können befreit aufspielen“

Von: Roland Halmel

Derbyzeit – diesmal am Dienstag: In den vergangenen beiden Kreisliga-Duellen gewann Altenstadt gegen Peiting. Das Foto zeigt eine Szene vom 12. September 2022. Die gastgebenden Altenstadter (in Schwarz) siegten seinerzeit mit 3:2. Foto: halmel © halmel

Der TSV Altenstadt geht noch punktlos in das Kreisliga-Derby gegen Peiting. Trainer Daniel Hindelang gibt sich trotz der Situation zuversichtlich.

Altenstadt/Peiting – Sehr ruhig war es am vergangenen Wochenende in der Kreisliga 4 – zumindest, was die Teams aus dem Landkreis Weilheim-Schongau betraf. Der FC Wildsteig/Rottenbuch hatte regulär spielfrei. Das geplante Duell zwischen dem TSV Altenstadt und dem TSV Peiting wurde verlegt. Das Derby, das wegen eines Heimrechttauschs in Altenstadt gespielt wird, steigt erst am heutigen Dienstagabend (19 Uhr).

„Wir können eigentlich befreit aufspielen, weil keiner von uns etwas erwartet“, sieht Altenstadts Coach Daniel Hindelang sein nach vier Partien noch punktloses Team gegen den Vizemeister in der klaren Außenseiterrolle. „Die Stimmung bei uns ist trotz der unerfreulichen Tabellensituation gut“, ergänzt Hindelang.

Auch bei den Peitingern hat sich die Gemütslage gebessert. Nach mauen Ergebnissen zum Saisonstart gab es jüngst einen klaren 4:1-Heimerfolg gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch. „Genauso müssen wir auch in Altenstadt auftreten“, erklärt Peitings Trainer Fabian Melzer, der aus der vergangenen Saison eine noch offene Rechnung mit dem Nachbarn begleichen möchte. Beide Derbys entschieden die Altenstadter damals für sich (2:1 und 3:2). Wobei die Aufstellung der siegreichen Altenstadter noch eine ganz andere war, wie sie aktuell Hindelang zur Verfügung steht.

Die extreme Personalnot der Altenstadter der vergangenen Wochen gehört in der Zwischenzeit aber der Vergangenheit an. Unter anderem ist Spielmacher Yasin Akcakaya aus dem Urlaub zurück. „Ich habe zusammen mit den A-Jugendlichen einen 16-Mann-Kader, da kann ich auch mal ohne Qualitätsverlust wechseln“, berichtet Hindelang. Der Coach lobt zudem die gute Trainingsleistung seiner Mannen in den zurückliegenden Tagen.

Doch auch die Peitinger Bank ist deutlich besser besetzt als vor ein paar Wochen. Aus der Stammbesetzung fehlen neben den Langzeitverletzten Christoph Hertl und Andreas Stadler nur Christoph Enzmann und Alex Karbach, die beruflich verhindert sind. „Bei uns geht es nicht um Personen, sondern ums Auftreten“, betont Melzer. Er erwartet, dass sein Team ein anderes Gesicht zeigt als bei den Auswärtsniederlagen in Utting und Landsberg: „Wir rechnen mit einem voll motivierten Gegner. Wir spielen aber voll auf Sieg, um vorne dran zu bleiben.“ Die Altenstadter wollen es dem Gegner keineswegs einfach machen: „Wir werden dagegen halten und alles versuchen, um zu punkten“, sagt Hindelang. (rh)