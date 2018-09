Bernbeuren empfängt den SC Pöcking

Deli: „Es wird Zeit für einen Dreier“

von Thomas Fritzmeier schließen

TSV Bernbeuren trifft diesen Sonntag um 14 Uhr auf den SC Pöcking.

Bernbeuren – In den vergangenen Wochen haben die Fußballer häufiger die Internet-Suchmaschine Google zu Rate ziehen müssen. Denn immer wieder trafen sie auf Gegner, über die sie nichts wussten – nicht einmal, wo die Ortschaften liegen, wo die Vereine herkamen. Das ist an diesem Wochenende nicht anders. Dann kommt der SC Pöcking nach Bernbeuren (So., 14 Uhr). TSV-Trainer Daniel Deli: „Ich habe keine Ahnung, wo das liegt. Aber das geht den Pöckingern wahrscheinlich mit Bernbeuren ähnlich.“

Für alle, denen es ähnlich geht wie Deli: Die Gemeinde Pöcking liegt am Westufer des Starnberger Sees, nur wenige Kilometer von der Kreisstadt Starnberg entfernt. Von Sportplatz zu Sportplatz sind es rund 62 Kilometer. Und für Fußballer wahrscheinlich deutlich wichtiger: In der Tabelle liegt Pöcking auf Rang vier und damit drei Plätze vor dem TSV Bernbeuren.

Warum die Bernbeurer trotz nur einer Saisonniederlage nur Siebter sind, ist schnell erklärt: Sie gewinnen zu selten. Erst einen Sieg haben sie eingefahren. Dazu kommen noch drei Unentschieden. Deli: „Es wird Zeit für einen Dreier. Nur mit Remis kommt man in der Liga nicht weit.“

Die Chancen, am Sonntag endlich den zweiten Saisonsieg einzufahren, stehen aber laut Deli nicht schlecht. Die Mannschaft habe gut trainiert, wieder einen Schritt nach vorne gemacht. „Wenn wir jetzt noch die kleinen Fehler abstellen, gewinnen wir auch wieder.“

Zum Spiel

TSV Bernbeuren - SC Pöcking an diesem Sonntag um 14 Uhr auf dem Sportplatz in Bernbeuren.