Bernbeuren lässt Aich spielen und freut sich trotzdem über drei Punkte

Der FC Aich hatte den Ball, der TSV Bernbeuren machte die Tore: So könnte man das Aufeinandertreffen der Kreisligisten beschreiben.

Bernbeuren – Beim TSV Bernbeuren läuft’s grad richtig rund. Die Offensive trifft und trifft – hat mit 21 Toren den drittbesten Wert der Liga vorzuweisen. Das liegt vor allem an Adrian Natzeder und Michael Boos, die laut Trainer Daniel Deli „in Top-Form“ sind. „Und auch die Defensive steht super“, schwärmt Deli. Kein Wunder, dass der Fußball-Kreisligist am Donnerstag den nächsten Dreier holte. Gegen den FC Aich gewann Bernbeuren daheim 3:0 (2:0).

Die Gäste haben eine „spielerisch starke Mannschaft“, sagt Deli. Das zeigte Aich auch in Bernbeuren. Das Team, das Elfter ist, ließ den Ball laufen – aber zu Chancen kam der FC nicht. „Sie hatten den Ball, wir machten die Tor“, beschreibt es Deli. Natzeder wurde nach 16 Minuten von Martin Schmölz bedient und brachte den TSV in Führung. Acht Minuten später köpfte Lukas Zugmaier eine scharfe Hereingabe von Johannes Birk zum 2:0 ein.

Dritter Sieg in Folge für den TSV

In der zweiten Halbzeit verbrachte Aich wiederum viel Zeit in der Hälfte der Bernbeurener, ohne gefährlich zu werden – das nutzte der TSV, um sich Konterchancen zu erarbeiten. Bei einer davon wurde Natzeder gefoult. Den fälligen Freistoß schoss Roman Lerchenmüller in den Strafraum. Michael Boos nahm ihn im Fünfer an und schoss ihn volley zum 3:0 in die Maschen.

Damit war der dritte Sieg in Folge besiegelt. Am Sonntag haben die Bernbeurener die Gelegenheit, gleich noch Nummer vier folgen zu lassen. Dann ist der SV Mammendorf zu Gast.