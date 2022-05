Das Drehbuch in der Kreisliga 2 endet für Bernbeuren mit einem Drama

Von: Christian Heinrich

Adrian Natzeder (im schwarzen Trikot), Fußballer des Kreisligisten TSV Bernbeuren. © www.holger-wieland.de

Das ist bitter: Da gelingt dem TSV Bernbeuren nach der Winterpause endlich ein Sieg - und dann muss das Team dennoch in die Relegation. Dort geht‘s gegen eine Tormaschine.

Bernbeuren – Die Kicker des TSV Bernbeuren wussten nicht, ob sie schon jubeln durften. Gerade hatten sie ihr erstes Spiel nach der Winterpause, beim TSV Moorenweis, mit 2:1 (1:0) gewonnen. Es war der erste Schritt in Richtung direkter Klassenerhalt. Als dann noch das Ergebnis von der Maisacher Niederlage gegen Oberweikertshofen II eintraf, wuchs die Hoffnung in der Kabine des TSV.

Auch in Altenstadt lief alles nach Plan. Die Platzherren verteidigten ein Remis gegen den SV Mammendorf. Wenn es dabei blieb, wäre alles geritzt gewesen. Der Informant, der in Altenstadt das Geschehen verfolgte, meldete nichts Gegenteiliges. In die Stimmung zwischen Hoffen und Bangen platzte dann mit Verspätung das Endergebnis aus Altenstadt. Mammendorf gewann in letzter Sekunde mit 3:2 und schickte damit den TSV, der eigentlich gerettet war, in die Abstiegsrelegation.

Mammendorfer Last-minute-Sieg schickt Bernbeuren in die Relegation

„So ein Drehbuch kann nur der Fußball schreiben“, war Michael Boos fassungslos über das Drama, das sich am letzten Spieltag um seine Mannschaft vollzog. Es dauerte jedoch nicht lange, bis der Trainer einer mehr als seltsamen Saison der Analyse unterzog. „Wenn ich nur das letzte Spiel in der Rückrunde gewinne, reicht es hinten raus nicht“, sprach er deutlich aus, dass sich der zwölfte Platz, der es für sein Team werden sollte, so nicht vermeiden ließ. Nun geht es in der kommenden Woche um Alles oder Nichts gegen den SC Weßling, der seine Saison in der Kreisklasse 1 als Vize-Meister mit 101 Toren beendete. „Denen ergeht es nicht besser als uns“, wies Boos darauf hin, dass auch der Gegner mit zahlreichen Verletzten über die gesamte Saison hinweg zu kämpfen hatte.

Immerhin bekommen auf diese Weise die Bernbeurener Fans ihre Mannschaft in diesem Frühjahr noch einmal zu Hause zu Gesicht. Sie können sich auf eine Elf freuen, die in Moorenweis endlich das dringend benötigte Erfolgserlebnis verzeichnete. „Es war wichtig, dass wir gewonnen und Tore gemacht haben“, wertete Boos die Partie als wertvolle Motivationsspritze für die Ausscheidungsspiele gegen Weßling.

Zwar war den Bernbeurenern die Nervosität und Verunsicherung deutlich anzumerken, aber es klappte auch wieder mal ein sehenswerter Spielzug, der zur befreienden Führung durch Adrian Natzeder führte. In der zweiten Halbzeit krönte Martin Schmölz eine Kombination über Patrick Landes und Boos mit dem 2:0. Der postwendende Anschluss durch Tobias Bingießer zeigte jedoch, warum der TSV in der Rückrunde so gut wie gar nichts gewonnen hat. „Wir können uns nur selber schlagen“, sprach Boos von einem vermeidbaren Fehler in der Abwehr, der so in der Relegation nicht passieren darf.

Statistik: Tore: 0:1 A. Natzeder (25.) 0:2 Schmölz (51.), 1:2 Bingießer (52.). Gelbe Karten: Moorenweis 1, Bernbeuren 0. Schiedsrichter: Roland Fritzsch. Zuschauer: 75.