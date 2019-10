Bernbeuren nimmt Punkt aus Fürstenfeldbruck mit

Kreisliga 2

von Phillip Plesch schließen

Mit einem 1:1 im Gepäck kehrt der TSV Bernbeuren aus Fürstenfeldbruck zurück. Für den Trainer ist das Ergebnis völlig in Ordnung.

Bernbeuren – Der Höhenflug des TSV Bernbeuren in der Fußball-Kreisliga 2 ist erst einmal gestoppt. Nach zuletzt vier Siegen in Folge kam die Mannschaft von Trainer Daniel Deli auswärts beim SC Fürstenfeldbruck nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Dennoch ist der Trainer nicht unzufrieden.

„Das ist für uns nicht selbstverständlich“, sagt Deli über die starken Leistungen der vergangenen Wochen. Daher sei das Unentschieden in Fürstenfeldbruck, immerhin ehemaliger Bayernligist, „völlig in Ordnung“. Außerdem ergänzt der Trainer: „Der SC ist eine dieser Mannschaften, die uns nicht liegen.“

Fürstenfeldbruck nutzt taktischen Fehler von Bernbeuren aus

Bernbeuren begann zunächst ordentlich, ließ die ersten klaren Torchancen allerdings aus. Nach einem „taktischen Fehler“ des TSV gingen die Gastgeber in Führung. „Da haben sie stark gekontert“, berichtet Deli. Emmanuel Ojo (14.), Fürstenfeldbrucks torgefährlichster Angreifer, brachte den SCF in Führung. „Danach hatte Fürstenfeldbruck keine große Chance mehr“, so Deli. Den Ausgleich erzielte Thomas Schmölz (34.) nach einer scharfen Hereingabe von Fabian Hofmann, der sich auf der rechten Außenbahn stark durchgesetzt hatte.

„In der zweiten Halbzeit haben sich beide Mannschaften weitestgehend neutralisiert“, sagt Deli. Auf dem schwer zu bespielenden Rasen in der Kreisstadt sei es in der Folge kein gutes Fußballspiel gewesen. „Pro Halbzeit hatten wir fünf, sechs Umschaltsituationen, in denen wir zu hektisch waren und den Ball verloren haben“, erzählt der Bernbeurener. Sonderlob bekam an dieser Stelle Innenverteidiger Roman Lerchenmüller von seinem Coach, da er die daraus entstandenen Angriffe der Gastgeber allesamt zu verteidigen wusste.

Bernbeurens Blick ist jetzt aufs Derby gegen Altenstadt gerichtet

Die Chance auf den Siegtreffer hatte Bernbeuren kurz vor dem Ende, als drei Spieler in Folge alleinstehend vergaben. So blieb es beim 1:1 und neun Punkten Vorsprung des TSV vor dem SCF. „Zu dem frühen Zeitpunkt ist das schon gut“, sagt Deli. Nun geht der Blick der Bernbeurener nach vorn auf das kommende Wochenende. Dann ist der TSV Altenstadt zum Derby in Bernbeuren zu Gast.