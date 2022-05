Bernbeuren: Remis gegen Oberweikertshofen - „Dieser Punkt kann noch Gold wert sein“

Von: Christian Heinrich

Teilen

Martin Schmölz vom TSV Bernbeuren;: Hier schoss er im Spiel gegen Günzlhofen den Elfmeter zum 1:2. © www.holger-wieland.de

Der TSV Bernbeuren holte sich im Abstiegskampf einen wichtigen Zähler gegen Oberweikertshofen. Der Ausgleichstreffer für den SCO folgte nur zwei Minuten nach dem 1:0.

Bernbeuren – Irgendwie verbot es sich für Michael Boos von selbst, groß über das 1:1-Unentschieden bei der U21 des SC Oberweikertshofen zu lamentieren. „Dieser Punkt kann noch Gold wert sein“, ist der Trainer des Kreisligisten TSV Bernbeuren überzeugt. Schon jetzt hilft das Remis seiner Mannschaft weiter: Sie bleibt über den Strich, weil Maisach und Jahn Landsberg ihre Begegnungen verloren und Mammendorf gegen den Tabellenletzten Moorenweis nicht über ein 1:1 hinaus kam. „Es bleibt spannend bis zum Schluss“, prophezeit Boos.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass seine Elf in diesem Jahr weiter auf ihren ersten Sieg wartet. Angesichts der Lage musste der Übungsleiter einräumen, dass der Punkt beim Sportclub etwas dürftig war. „Wir haben uns mehr erhofft.“ Das Spiel entwickelte sich so, wie es sich Boos zuvor ausgemalt hatte. Die Platzherren, die ihr Saisonziel schon erreicht haben, wollten zocken, Bernbeuren die Punkte abkassieren. Dass man sich dann irgendwo in der Mitte traf, lag auch an der individuellen Qualität des Sportclubs, der allein mit Leidenschaft und Kampf nicht beizukommen war.

Die Führung für den TSV hielt nur ganze zwei Minuten an

Die Partie hätte sich auch ganz anders entwickeln können, wenn der Führung durch Martin Schmölz ein bisschen mehr Zeit vergönnt gewesen wäre. Doch der Ausgleich folgte schon zwei Minuten später. „So einen Vorsprung muss man mal halten“, monierte Boos.

In dem offenen Schlagabtausch, der darauf folgte, hätten beide Kontrahenten die Begegnung für sich entscheiden können. Bernbeurens Lukas Bauer verpasste die dickste Möglichkeit, als er den Ball am zweiten Pfosten über das Tor hieb. Auch Adrian Natzeder fehlte das nötige Fortune, als er nach einer Ecke den Ball nicht richtig traf. „Wir haben nicht das Spielglück, dass uns auch mal ein dreckiger Sieg gelingt“, haderte Boos. Immerhin eine positive Nachricht hatte er dann doch noch. Nach seiner Einwechslung in der 68. Minute hielt er nach längerer Verletzungspause bis zum Schluss ohne Beschwerden durch. (Christian Heinrich)

Statistik

SC Oberweikertshofen II 1

TSV Bernbeuren 1

Tore: 0:1 (49.) Schmölz, 1:1 (51.) Riedmair. Gelbe Karten: keine. Schiedsrichter: Markus Grimm. Zuschauer: 50.