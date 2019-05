Bernbeuren spielt wieder unentschieden - und bleibt Kreisligist

von Katrin Kleinschmidt schließen

Das zehnte Unentschieden der Bernbeurer in dieser Saison ist das schönste - denn damit sichert sich der TSV den Klassenerhalt.

Oberweikertshofen – Nein, Daniel Deli freut sich nie über ein Unentschieden. „Siege sind das, was man sich wünscht“, sagt der Trainer des TSV Bernbeuren. Und doch gibt’s nach dem 0:0 gegen Oberweikertshofen II Grund zur Freude: Denn damit hat der Fußball-Kreisligist den Klassenerhalt fix – im Gegensatz zu seinem Gegner, der weiter zittern muss.

Beide Teams wussten, worum es in dieser Partie ging. Sie begannen abwartend, defensiv. „Wir standen hinten sehr ordentlich“, lobt Deli. Nach vorn setzt sein Team Nadelstiche. Doch im Spiel am Sonntag zeigt sich wieder das gleiche Problem, das Bernbeuren schon die ganze Saison begleitet: Das Team lässt zu viele Chancen liegen. In der 15. Minute schießt Adrian Natzeder knapp am Pfosten vorbei. Auch weitere gute Angriffe enden nicht mit einem Tor.

Nach dem Wechsel bekommt Michael Boos einen Pass in die Tiefe, den er nicht verwerten kann. Und eine Direktabnahme von Thomas Fichtl geht über die Latte.

„Letztendlich ist das Unentschieden gerecht“, urteilte Deli nach der Partie. „Mehr war für beide Teams einfach nicht drin.“

Auch interessant:

Denklingen verabschiedet sich mit zwei Heimsiegen aus der Bezirksliga - erst gegen den SV München, dann gegen Raisting.

In der Kreisliga verteidigt der TSV Peiting die Tabellenführung.