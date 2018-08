Bernbeuren: Die treuesten Fans im Schongauer Land?

Aufsteiger-Duell in Polling

Einen Titel hat der TSV Bernbeuren jetzt schon sicher: Er ist der Dorf-Verein mit den treuesten Fans im Schongauer Land. Zum ersten Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen Aich (Endstand: 2:2) kamen offiziell 200 Besucher auf das runderneuerte Sportgelände am Auerberg.

Ein paar Tage zuvor, beim Pokal-Endspiel gegen Bezirksligist SV Raisting, waren sogar 300 Zuschauer live dabei. Mit diesen Zahlen kann kein Klub in der Region mithalten. Sehr zur Freude der Verantwortlichen. TSV-Coach Daniel Deli: „Die Unterstützung, die wir Woche für Woche erleben, übrigens auch wenn es nicht so läuft, ist großartig.“

Das Besondere an den TSV-Anhängern: Sie sind auch auswärts dabei. Am Sonntag beim Gastspiel in Polling (Anpfiff: 15.15 Uhr) werden sicher wieder zahlreiche Bernbeurer ihre Mannschaft anfeuern.

Für Deli ist diese Art der „Fan-Liebe“ nicht selbstverständlich. Gemeinsam mit dem Team möchte er den Anhängern deshalb etwas zurückgeben. In erster Linie freilich mit guten Leistungen auf dem Platz. Aber auch abseits des Spielfeldes. „Wir werden uns etwas überlegen, um uns bei den Fans zu bedanken. Wir wollen ihren Einsatz angemessen honorieren“, sagt der Coach.

Fans Spitze, Saisonstart gut (ein Sieg, ein Remis): Es läuft beim TSV. Damit das auch so bleibt, sollen am Sonntag im Aufsteiger-Duell gegen Polling die nächsten Punkte her. „Der SVP ist eine Mannschaft, die, wie wir, über das Kollektiv kommt“, sagt Deli. Der Trainer wird seine Mannschaft diesmal etwas offensiver einstellen als zuletzt. „Ich denke, Polling ist ein Gegner, dem wir auch spielerisch Paroli bieten können.“

Fehlen werden dem TSV Michael Boos und Lukas Hofmann. Beide sind im Urlaub. tf

Zum Spiel

SV Polling - TSV Bernbeuren am Sonntag um 15.15 Uhr auf dem Sportplatz in Polling.