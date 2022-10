Frauen des TSV Rott-Lech setzen sich mit klarem Sieg gegen TSV 1880 München ab

Teilen

Die Fußballerinnen des TSV Rott haben sich fürs Erste in der Bezirksliga 2 im Vorderfeld festgesetzt. Nach dem 6:2-Sieg beim SV 1880 München liegt das Team auf dem zweiten Platz.

Der Abstand zu Rang vier beträgt vier Punkte. Für Rott war es der dritte Sieg im vierten Saisonspiel. Den Erfolg machte das Team von Trainer Helmut Jahl schon vor der Pause klar. Heike Socher nutzte eine Ecke von Sabrina Rapp zum 1:0 (5.). Der 1:1-Ausgleich (12.) stellte für den TSV kein Problem dar. Nach Pass von Alina Jahl erzielte Rapp das 2:1 (14.). Im Anschluss an einen Fehler der SV-Torfrau erhöhte Daniela Hofmann auf 3:1 (34.). Mit einem Lupfer gelang Rapp das 4:1 (41.). Nach der Pause agierte „der TSV nicht mehr so dominierend wie in der ersten Hälfte“, so eine Mitteilung. München verkürzte auf 2:4 (63.). Nur kurz darauf traf Rapp im Anschluss an eine Hereingabe von Alexandra Botschafter zum 5:2 (66.). Kathrin Wandt verwandelte einen Abpraller noch zum Endstand (87.).

Am Sonntag, 9. Oktober, trifft der TSV Rott zu Hause auf den punktgleichen Dritten, den SV Untermenzing. Das Spitzenspiel beginnt um 14 Uhr. (ph)