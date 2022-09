VfL Denklingen: Nur ja die Räume eng halten

Von: Oliver Rabuser

Wieder einsatzfähig: Auf Moritz Hemkendreis (rotes Trikot) kann Denklingens Trainer Markus Ansorge beim Heimspiel gegen den FC Penzberg bauen. Und auch Dominik Karg hat sich zurückgemeldet. © Roland Halmel

Der VfL Denklingen trifft am Sonntag zu Hause auf den FC Penzberg. Ein Sieg wäre für beide Teams eminent wichtig. Den VfL plagen weiter Personalprobleme.

Denklingen – Es geht einmal mehr um den Anspruch, vorne im Klassement mitspielen zu können, den Anschluss an die Spitze in der Bezirksliga Süd zu halten – und zwar für beide Kontrahenten. Der VfL Denklingen hat dabei im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Penzberg den Vorteil, Gastgeber zu sein. Darüber hinaus kann er das Unterfangen mit zwei Zählern mehr auf der Habenseite angehen. Auf der anderen Seite bleiben personelle Unbilden, die sich entgegen aller Hoffnungen nur bedingt vermindert haben.

VfL-Trainer Markus Ansorge ist momentan schon froh, wenn die ohnehin prekäre Situation nicht noch schlimmer wird. Entsprechend bange richtet sich der Blick auf Manuel Waibl, der das Training abbrechen und sich in Behandlung begeben musste. Waibls Spielfähigkeit bleibt bis zum Anpfiff ergebnisoffen. Fällt neben Tobias Ried aber der zweite gesetzte Innenverteidiger aus, ist das eine massiver Schlag ins VfL-Kontor. Auch die Aussicht auf eine Rückkehr von Michael Stahl wird sich nicht erfüllen. Und so muss Ansorge schon froh sein, dass in Gestalt von Dominik Karg und Moritz Hemkendreis wenigstes zwei zuletzt absente Kicker wieder auf dem Spielbericht stehen. Karg nach der relativ langen Ausfallzeit zunächst auf der Bank.

Als „nicht ganz optimal“, bezeichnet der VfL-Coach die Kadersituation vor dem Schlager gegen Penzberg. Gerade gegen den spielstarken FCP wäre er nur zu gerne mit der „kompletten Truppe“ angetreten. Doch mit Wunschkonzerten ist das im Fußball so eine Sache. Muss also auch so gehen. Freilich mit dem nötigen Augenmerk auf die wichtigen Dinge. So betont Ansorge, dass der FC Penzberg „dich auseinandernehmen kann, wenn du ihn spielen lässt“. Belege aus der Praxis gibt es hierfür einige, siehe das 7:2 in Neuhadern, das 7:3 beim FC Deisenhofen II sowie das 5:0 gegen Wolfratshausen, wobei der BCF stark ersatzgeschwächt war.

„Ziel muss es sein, die Räume eng zu halten, frühzeitig draufzugehen und das Pressing sauber zu praktizieren“, stellt Ansorge klar. Mit Blick auf die hohe Zahl an Gegentoren, steht der 55-Jährige vor der Abkehr, sein Team weiter vorne anlaufen, respektive offensiver agieren zu lassen. Das tiefere Stehen mit dem blitzschnellen Umschaltspiel sei schließlich das „Erfolgsrezept der letzten Jahre“ gewesen.

Die Penzberger hatten in der vergangenen Woche die Chance, sich in den Kreis der Top-Teams zu katapultieren. Im Duell mit der SpVgg Haidhausen zogen sie allerdings mit 0:2 den Kürzeren. Ein clever herausgeholter Elfer und ein Duseltor waren für die Niederlage verantwortlich. Bitter war auch, dass Führungsspieler Marco Hiry mit einer Knieverletzung vom Feld musste. Mit dem Auftritt in München war Trainer Simon Ollert im Großen und Ganzen einverstanden. „Es sind Kleinigkeiten, die uns fehlen. An diesen kleinen Momenten müssen wir arbeiten“, so lautete sein Fazit.