Aufatmen beim VfL Denklingen: Endlich mal kein Unentschieden

Von: Roland Halmel

Teilen

Die Schattenseite des Erfolgs: Denklingens Kapitän Armin Sporer (am Boden) musste nach einem Zusammenprall mit dem Hellas-Torhüter vom Feld und ins Krankenhaus gebracht werden. © Roland Halmel

Die Unentschieden-Serie ist vorbei: Der VfL Denklingen kehrt mit dem 4:1 gegen den FC Hellas München auf die Siegerstraße zurück.

Denklingen – Die ersten vier Partien in der Bezirksliga Süd hatte der VfL Denklingen zwar ungeschlagen überstanden, von Euphorie war aber nur wenig zu spüren. Denn so überragend war die Bilanz dann auch wieder nicht. Drei der vier Duelle endeten für die Denklinger unentschieden.

Im Heimspiel gegen den FC Hellas München hat sich der VfL von seinem Hang zum Remis jedoch vorerst verabschiedet. Gegen die Griechen, die vergangene Saison über die Relegation in die Bezirksliga aufstiegen, feierte das Team von Trainer Markus Ansorge einen 4:1 (2:1)-Erfolg. „Wir mussten uns gar nicht so ins Zeug legen“, berichtete Ansorge. Er war etwas verwundert darüber, dass sich die Gegenwehr der Gäste in Grenzen hielt. „Wir haben das Spiel klar beherrscht“, urteilte der VfL-Coach sichtlich zufrieden. Auch der Blick auf die Tabelle dürfte Ansorge gefallen: Sein Team ist zwar nur Vierter, der Rückstand auf das punktgleiche Trio vor dem VfL beträgt aber nur einen einzigen Zähler.

VfL Denklingen lässt in der Defensive nichts anbrennen

Die Hausherren ließen, was die Defensive betraf, überhaupt nichts anbrennen. Die Münchner kamen über 90 Minuten nur zu einer einzigen Möglichkeit – die allerdings schlossen sie erfolgreich ab. In der Offensive war der VfL von den Gästen kaum zu bremsen. „Wir hätten eigentlich höher gewinnen müssen“, so Ansorges Einschätzung angesichts einer Vielzahl ausgelassener Chancen. Zwei Wermutstropfen trübten jedoch die gute Laune bei den Hausherren. Kapitän Armin Sporer musste nach einem Zusammenprall mit dem FC-Torhüter frühzeitig mit einer Rippenverletzung vom Platz und danach ins Krankenhaus. „Das ist bitter“, bekannte Ansorge, der kurz vor Schluss auch noch Dominik Karg nach einem Foul seines Gegenspielers auswechseln musste. „Hoffentlich ist es nichts Schlimmeres“, so Ansorge, nachdem sein Stürmer vom Platz gehumpelt war.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Die Denklinger brauchten nach dem etwas verspäteten Spielbeginn – einige Hellas-Spieler waren in einen Stau geraten und trafen erst mit Verzögerung ein – einige Minuten, um Fahrt aufzunehmen. Die erste gute Gelegenheit hatte Lukas Greif, der knapp über das Tor schoss (16.). Der zweite Schuss der Gastgeber landete dann aber im Hellas-Kasten. Simon Ried eroberte sich den Ball, sein kluges Zuspiel versenkte Stefan Schilcher zum 1:0 (20.). Greif (22.) und Karg (25.) verpassten im Anschluss das zweite Tor für den VfL. Wie aus dem Nichts kamen die Gäste dann zum Ausgleich. Tihomir Rucevic verlud zwei VfL-Verteidiger und ließ Torhüter Manuel Seifert keine Abwehrchance – 1:1 (30.). Die Hausherren brauchten aber nicht lange, um sich von diesem Rückschlag zu erholen. Kurz vor der Pause brachte eine Balleroberung in der gegnerischen Hälfte Karg in Schussposition. Er fackelte nicht lange und beförderte den Ball mit einem 17-Meter-Flachschuss zum 2:1 in die Maschen (38.).

Nach dem Wechsel sorgten die Denklinger dann schnell für klare Verhältnisse. Den Versuch des eingewechselten Johannes Greif wehrte FC-Keeper Georgios Blantis noch ab, gegen den Nachschuss von Martin Krimshandl war er aber chancenlos (54.). Wenig später bereitete Johannes Greif mit einem präzisen Pass auf Karg die Entscheidung vor. Dessen Querpass versenkte Lukas Greif zum 4:1-Endstand (57.). Karg (58.) und Johannes Greif (65.), der den Pfosten traf, ließen danach weitere Großchancen aus. Der VfL kontrollierte gegen die harmlosen Münchner, die sich zudem eine Zehn-Minuten-Strafe einhandelten, ohne großen Aufwand das Geschehen. Arjanit Robaj (78.) und Simon Ried (84.) verpassten es in der Schlussphase, das Ergebnis noch höher zu schrauben.

Statistik:

VfL Denklingen 4

FC Hellas München 1

Tore: 1:0 (20.) Schilcher, 1:1 (30.) Rucevic, 2:1 (38.) Karg, 3:1 (52.) Krimshandl, 4:1 (56.) Greif. Gelbe Karten: Denklingen 2, Hellas 3. Schiedsrichter: Nico Zimmer. Zuschauer: 100.