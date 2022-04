„Wir sind so verkrampft“: Denklingen auf der Suche nach dem verlorenen Schwung

Von: Christian Heinrich

Teilen

Armin Sporer, Fußballer des VfL Denklingen, im Bezirksliga-Spiel am 13.04.2022 beim SV Raisting. © Andreas Mayr

Es läuft derzeit einfach nicht mehr rund beim VfL Denklingen: Nach der Niederlage gegen den SV Neuperlach-München hakt Trainer Markus Ansorge das Thema Aufstieg ab.

Neuperlach - Es war noch nicht einmal eine halbe Stunde vergangenen, da wusste Markus Ansorge bereits, wie dieser Spielfilm enden würde. Atiba Scheffler hatte gerade den SVN München mit 1:0 in Führung gebracht und damit dunkle Vorahnungen beim Trainer des VfL Denklingen ausgelöst. Mit dem 1:0 stürzte Scheffler den Tabellenzweiten der Bezirksliga Süd in ein Meer von Frustration und Selbstzweifel. „Das kann nicht sein“, dachte sich nicht nur der Coach nach dem „Treffer aus dem Nichts“.



Weil aber nach dem Ende der Winterpause seine Mannschaft irgendwie ihren Schwung verloren hat, nahm das Drama seinen Lauf. Scheffler durfte sich noch ein weiteres Mal als Torschütze feiern lassen, ebenso Miguel Fantl, weshalb die Partie in München mit 0:4 (0:2) für den VfL endete. „Die waren nicht besser, aber effizienter“, stellte Ansorge fest, dass der Gegner alles richtig machte. Warum sein eigenes Team trotz zahlreiches Möglichkeiten in der Anfangsphase zum zweiten Mal hintereinander verlor und auch kein einziges Tor erzielte, konnte er sich nicht erklären.

VfL Denklingen verliert in Neuperlach mit 0:4

Nur eines fiel ihm auf. „Die Leichtigkeit ist uns komplett abhanden gekommen.“ Ansorge hat seine eigene Theorie, warum beim ehemaligen Tabellenführer auf einmal kaum noch etwas klappen will. Sie besteht ungefähr darin, dass die Höhenluft an der Spitze seinen Kicker überhaupt nicht gut bekommt. Mit Überheblichkeit oder Größenwahnsinn hat das nichts zu tun. Es ist eher der psychische Druck, mit dem ein Klassenprimus fertig werden muss, jeden Tag der Beste zu sein. Und dieser Anspruch lähmt die Mannschaft in der entscheidenden Saisonphase mehr, als dass er sie beflügelt.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

„Wir sind so verkrampft, wir sind alle so gehemmt“, analysierte der Coach die Vorstellungen seiner Elf. Als Folge stellen sich Phänomene ein, die Ansorge in dieser Saison eher fremd waren. Seine Mannschaft litt nicht nur in zwei Spielen hintereinander unter Ladehemmung, sie fängt sich auf einmal jede Menge Gegentreffer ein. Vier gegen Neuperlach, zwei gegen Raisting und Neuried, vier gegen Großhadern. Das sind zusammen genommen zwölf in vier Begegnungen.

In der gesamten Hinrunde waren es nur 15. „Das ist extrem für uns“, ordnet Ansorge diese Werte als alarmierend ein. Allerdings weiß auch er allzu gut, dass es in der aktuellen Phase eher kontraproduktiv ist, auf die Fehler und Schwächen seiner Balltreter herumzuhacken. Deshalb versuchte er die Pleite in Neuperlach als Befreiung zu interpretieren. „Ich bin froh, dass das Thema Aufstieg vom Tisch ist“, räumte er ein. Doch so ganz triff das nicht zu. Sechs Spiele vor dem Saisonfinale besteht nicht nur die theoretische Chance den auf fünf Punkte enteilten Tabellenführer SC Oberweikertshofen noch einzuholen.

Möglich ist auch, sich über die Relegation und damit über den zweiten Bildungsweg für den Aufstieg in die Landesliga zu qualifizieren. Der VfL ist immerhin Zweiter der Rangliste mit zwei Zählern Abstand auf den BCF Wolfratshausen. Doch die Konstellation spielt für Ansorge zunächst keine Rolle. „Wir müssen schauen, dass wir uns nicht alles kaputt machen, was wir uns aufgebaut haben“, stellt er klar, dass es jetzt vornehmlich darum geht, eine starke Saison zu retten.

Statistik

SVN München 4

VfL Denklingen 0

Tore: 1:0 (27.) Scheffler, 2:0 (44.) Fantl, 3:0 (77.) Scheffler, 4:0 (85.) Fantl. Gelbe Karten: Neuperlach 3, Denklingen 0. Schiedsrichter: Silas Kempf. Zuschauer: 73