„Wir bekommen die Kurve“: Denklingen und Ansorge machen gemeinsam weiter

Von: Oliver Rabuser

Anfeuern statt Trübsal blasen: Denklingens Trainer Markus Ansorge möchte mit seinem Team wieder für positive Resultate sorgen. Am Samstag geht es zum MTV Berg. © Oliver Rabuser

Die jüngsten Niederlagen haben beim VfL Denklingen für Tristesse gesorgt. Doch der Bezirksligist will es jetzt erst recht wissen. Am Samstag geht es zum MTV Berg.

Denklingen – Am Ende war Zuversicht bei allen Beteiligten zu erkennen. „Ich denke, wir bekommen die Kurve“, sagte Markus Ansorge nach einem gut halbstündigen Austausch mit seiner Mannschaft am vergangenen Dienstag. Eine erste Reaktion soll das Gastspiel in der Bezirksliga Süd beim ebenfalls leidgeplagten MTV Berg am Samstag (15 Uhr) zu Tage fördern.

Die Aufarbeitung des 1:5-Debakels gegen den SC Unterpfaffenhofen führte erwartungsgemäß zu keinerlei wegweisenden Entscheidungen oder Veränderungen. Die Intention Ansorges war vielmehr, die Sinne aller Protagonisten neu zu schärfen. „Die Mannschaft steht zum 100 Prozent hinter mir“, sagt der Coach. Weitere Bestätigung brachte der Dialog mit der Vorstandschaft. „Die Ehe ,Ansorge/Denklingen‘ ist gut, aber manchmal musst du einfach bestimmte Dinge hinterfragen“, so der 55-Jährige.

Ansorges Ziel war es, die Selbstreflektion im Klub neu anzustoßen und damit jene Störungen zu entfernen, die sich zuletzt unbewusst ins Teamgefüge eingeschlichen haben. „Fußball ist mehr als ein bisserl zu kicken“, betont der Übungsleiter. „Ohne Aggressivität kannst du gegen die anderen Teams nicht bestehen.“ Anwesend beim Braistorming waren nahtlos sämtliche Kaderspieler, also auch die angeschlagenen und verletzten Akteure.

Ansorge skizziert seine Beziehung zur Mannschaft, unterstreicht, dass das „alles meine Buben“ seien und er „jeden einzelnen“ davon möge. Doch gehe es nicht darum, ob die Spieler ihn als Trainer cool finden. „Sondern, ob sie meine Ansprachen verstehen und das umsetzen, was ich ihnen an die Hand gebe.“ Einschlägiger Tenor der außerplanmäßigen Versammlung: Der VfL zieht sich als Kollektiv zusammen aus dem Schlamassel. Ansorge ergänzt, was nicht außen vor bleiben dürfe: „Wir brauchen jetzt Ergebnisse.“

Die Jagd danach beginnt ausgerechnet am Lohacker in Berg, wo die Denklinger auf einen massiv angeknockten Boxer treffen. Freilich lassen sich Niederlagen immer an fehlenden Akteuren und ungünstigen Umständen festmachen. Gleichwohl ist für Außenstehende nur das Ergebnis sichtbar. Und das fiel fies aus. Mit 0:9 kassierte der MTV Berg bei der SpVgg Haidhausen die zweithöchste Niederlage der Klubgeschichte. Doch wird sich der Turnaround beim VfL nicht durch den Blick auf das harte Ergebnis einstellen: „Wir sind angeschlagen und fahren nicht mit übermäßig Selbstvertrauen da rüber“, gibt der Denklinger Coach zu bedenken. Allerdings findet Ansorge, dass es mit dem Hadern bald auch wieder gut sein müsse. „Es ist eine Minikrise, mehr nicht“ stellt er klar. Aus der zieht man sich am besten durch Galligkeit und frisch befeuerte Entschlossenheit. „Die Aggressiviät muss wieder auf den Platz und von Außen gepuscht werden“, betont Ansorge.

In diesem Punkt schmerzt der Ausfall von Michael Stahl am meisten. „Er steuert verbal viel und setzt auch rechtzeitig ein Zeichen“, so der Trainer. Doch es gibt Licht am Horizont: Kommende Woche könnte Stahls Leidenszeit ein Ende finden; gleiches gilt für Dominik Karg, der dann wieder an der Seite eines formverbesserten Simon Ried stürmen wird. Ried ist beschwerdefrei, hat eine „super Trainingswoche“ hinter sich, wirkt endlich wieder „ungemein spritzig“. Im Kontext der Rückkehr von Tobias Schelkle und Moritz Hemkendreis für Ansorge untrügliches Indiz für den beginnenden Aufwärtstrend. Von „positiven Aspekten“ spricht der Coach. So lassen sich zwei Sechser aufbieten, die für mehr Stabiltät als zuletzt sorgen sollen.