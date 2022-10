Frauen des TSV Rott drehen Rückstand - TSV Peiting mit erstem Saisonsieg

Von: Stefan Schnürer

Teilen

Gut erholt von der 2:3-Heimniederlage am Spieltag zuvor gegen Tabellenführer Untermenzing präsentierten sich die Fußballerinnen des TSV Rott in der Bezirksliga Oberbayern.

Rott siegt in Solln nach 0:2 noch mit 4:2

Beim TSV Solln setzten sie sich mit 4:2 (2:2) durch. Damit zogen sie in der Tabelle an der diesmal spielfreien SpVgg Röhrmoos/Schwabhausen vorbei und belegen wieder Platz zwei. Das Spiel begann schlecht für die Rotter Frauen. Nach vier Minuten gerieten sie in Rückstand, nach einer Viertelstunde kassierten sie auch noch das 0:2. Danach kamen sie aber besser ins Spiel. Zunächst gelang Veronika Vogl das 1:2 (18.), nachdem die Sollner Torhüterin den Ball hatte abprallen lassen. Nach einem Freistoß verwandelte Saskia Teichmann, erneut nach einem Abpraller der Torhüterin, zum 2:2 (43.).

Nach dem Wechsel war Rott am Drücker und ließ dem Gegner nur wenig Platz zum Kombinieren. Nachdem sich Heike Socher auf der rechten Seite durchgesetzt hatte, verwandelte sie zum 3:2 (48.). Kurz vor Ende sorgte Sabrina Rapp mit dem 4:2 (83.) für die Entscheidung zu Gunsten von Rott. (ssc)

Peiting gelingt in Egg der erste Saisonsieg

Aufatmen bei den Frauen des TSV Peiting: Mit dem 4:0 (2:0) beim bis dato ebenfalls noch sieglosen SV Egg/Günz gelang ihnen in der Bezirksliga Schwaben der erste Saisonsieg. Nina Schmid brachte den TSV nach einer Viertelstunde in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Lisa Amberg auf 2:0 (44.). Laut Peitings Trainer Franz Fischer zeigte sein Team in den ersten 45 Minuten einen überzeugenden Auftritt. Lediglich an der Chancenauswertung müsse man laut TSV-Sprecherin Theda Smith-Eberle noch feilen. Nach der Pause gaben die Gäste das Spiel ein wenig aus der Hand. Allerdings ließen sie keine nennenswerten Aktionen des Gegners zu. Erneut Schmid (58.) sowie Anna-Lena Leddermann machten mit ihren Treffern den Peitinger 4:0-Sieg perfekt. (ssc)