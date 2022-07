Bezirksliga Süd: Acht Mannschaften aus dem Oberland - „Attraktivste Bezirksliga seit Jahren“

Von: Andreas Mayr

Denis Grgic geht ab der neuen Saison für den FC Penzberg auf Torejagd © Andreas Mayr

Die Bezirksliga Süd steht ganz im Zeichen der Torschützen. Neben Moritz Müller und Maximilian Specker geht auch Top-Torjäger Simon Ried wieder auf Torejagd.

Garmisch-Partenkirchen – Sonderlich beliebt war die Fußball-Bezirksliga nie in den vergangenen Jahren. Die Münchner Klubs schimpften über die unnötigen Fahrten in den Süden, die ihre S-Bahn-Liga aufbrachen. Im Oberland wiederum klagte man gerne über die tristen Auswärtsspiele auf Bezirkssportanlagen. Michael Adelwart vom TSV Murnau erinnert sich etwa noch an seine Bezirksliga-Saison mit Ohlstadt.

„Da waren in München manchmal mehr Ohlstädter dabei als Heimfans“, sagt der Abteilungsleiter. Aber diese Zeit ist vorbei. Nicht weniger als die reizvollste Bezirksliga des noch jungen Jahrtausends steht ab dem 29. Juli an.

„Das ist definitiv die attraktivste Bezirksliga seit vielen, vielen Jahren“, hält Josef Siegert, Sportlicher Leiter beim 1. FC Penzberg, fest. Mit Murnau, Garmisch-Partenkirchen, Penzberg, Raisting, Bad Heilbrunn, Berg, Denklingen und dem BCF Wolfratshausen stellt das Fußball-Oberland die Hälfte der Mannschaften. Siegerts erster Gedanke nach den Ergebnissen der Relegation stützt diese Lesart: „Richtig gute Derbys.“

Natürlich muss man so ehrlich sein: Für diesen Luxus sorgt in erster Linie der unerwartete Fall von zwei Landesligisten, eine in höchstem Maße unerfreuliche Entwicklung. Mit Garmisch-Partenkirchen und Bad Heilbrunn erwischte es zwei Klubs in der Relegation. „Schade für den Fußball der Region, dass du nur noch mit Geretsried in der Landesliga vertreten bist“, sagt Adelwart. „Bitter und unnötig“ nennt Arne Albl vom 1. FC den Fall nach unten. Allerdings verweist er auf das „Gute an der traurigen Sache“: auf die Oberländer Fußballvereinigung eine Klasse tiefer. „Das wird eine geile Liga. Da sind richtig Feuer, Zunder und Brennstoff drin“, betont Albl.

Garmisch-Partenkirchens Top-Torjäger: Moritz Müller © Oliver Rabuser

Denn unter den Klubs leben eine Reihe von sportlichen Rivalitäten wieder auf. Da wäre das Duell um die Vormachtstellung im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, die der 1. FC über Jahrzehnte inne hatte, die Murnau nun gerne übernehmen würde. Penzberg und Garmisch-Partenkirchen gelten zudem als alte Oberland-Konkurrenten, die immer wieder in die höheren Regionen des Amateurbereichs vordrangen. Gerade Siegert sehnt die Partie herbei. Zum 1. FC habe er als ehemaliger Kicker natürlich ein besonderes Verhältnis.

In Murnau brennen sie wiederum auf das Duell mit Penzberg. „Endlich sehe ich den Denis wieder“, sagt Adelwart. Nach der Relegation gegen Uffing, 2018, verließ Denis Grgic den TSV in Richtung Raisting. Dort entwickelte er sich zu einem der Top-Stürmer der Klasse, vergangene Saison mit 14 Toren in 21 Partien. Jetzt wechselte er zum Ligakonkurrenten FC Penzberg. Noch immer hält er eine gute Verbindung nach Murnau.

Der nächste Top-Stürmer im Bunde: Maximilian Specker von Bad Heilbrunn © Tamara Schuster (Oliver Rabuser)

Johannes Franz, Spielertrainer in Raisting, nimmt direkt die „Stars“ der neuen Gegner ins Visier. Grundsätzlich sei er gegen jeden Konkurrenten heiß, egal wie die Mannschaft oder deren Spieler heißen. Doch gerade weil die besten Kicker aus der näheren Umgebung stammen, bekommt das neue Jahr „eine andere Präsenz“. Murnaus Georg Kutter nennt er „eine extreme Wucht“. Bei Bad Heilbrunn erinnert er sich an Maximilian Specker, und über allen thront natürlich FC-Stürmer Moritz Müller aus Oberhausen, der schon Torschützenkönig der Landesliga war. „Der hat zu viel Qualität für die Liga und hat da nichts verloren“, lobt Franz.

Verbleibt am Ende die Frage nach dem Favoriten, in der die Klubs in Einigkeit verbunden sind. Einen Top-Favoriten sehen sie derzeit nicht. Der Name Murnau fällt oft, wenn es um einen Geheimtipp geht. Franz hat gegen den TSV im Frühjahr getestet und 0:6 verloren. „Die können eine Mannschaft komplett auseinander nehmen.“ Genauso nennen die Verantwortlichen beide Absteiger. „Die werden sehr starke Mannschaften haben“, glaubt Siegert. Vergessen darf man auch nicht die Ambitionen der arrivierten Klubs wie Penzberg und Raisting. Am Ende bringt es Arne Albl vom 1. FC auf den Punkt. „Das Zuschauerinteresse wird größer sein als in der Landesliga.“ Die Fans sind die Profiteure dieser einmaligen Konstellation. Weil’s unter den Vereinen keine Feindseligkeiten gibt, freut sich Albl auf jedes Derby. „Das hat der Landkreis verdient.“