„Ich glaube, jetzt habe ich ein paar Werkzeuge gefunden“: Trainer Ansorge und Co. siegen wieder

Von: Christian Heinrich

Endlich wieder Grund zum Jubeln haben Simon Ried (Bildmitte), Hannes Rambach (r.) und der VfL Denklingen. © Ruder

Nach zwei sieglosen Partien sicherte sich der VfL Denklingen gegen Pasing wieder drei Punkte. Trainer Ansorge findet viel Lob für seine Mannschaft.

Denklingen – Markus Ansorge atmete tief durch. Mit dem 4:1 über die DJK Pasing verschaffte sich der VfL Denklingen etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Süd. „Wir haben den Anschluss zum vorderen Mittelfeld nicht verloren“, sagte der Coach.

Vor einer Woche hatte er nach der 2:5-Pleite in Haidhausen noch das Schlimmste befürchten müssen. Dass sich die Mannschaft nun am eigenen Schopf aus dem Schlamassel zog, hatte sie auch den Kunstgriffen des „Chirurgen“ von der Trainerbank zu verdanken. „Ich glaube, jetzt habe ich ein paar Werkzeuge gefunden“, sagte Ansorge. Nach 20 Gegentoren in sieben Begegnungen bot es sich förmlich an, dass der Coach an seiner Defensive zu schnippeln begann.

Denklingen-Stürmer erwischt Sahnetag: Simon Ried mit Hattrick gegen die DJK Pasing

Hannes Rambach rückte aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung neben Manuel Waibl. Den Staubsauger vor der Abwehr gab Johannes Greif, der viele Aktionen des Gegners im Keim erstickte. Bemerkbar machte sich auch, dass Simon Ried in der Offensive mit mehr Freiheiten ausgestattet wurde. Der Stürmer ließ sich oft auf die Zehn fallen und machte das, was sein Trainer neben der Stabilität in der Abwehr zuletzt ebenso schmerzlich vermisst hatte: Tore. Dem Angreifer gelangen gleich drei davon.

Das beruhigende 1:0 erzielte er mit einem Freistoß aus 20 Metern. Treffer Nummer zwei resultierte aus einem Foulelfmeter, den Ried selbst herausgeholt hatte. Der dritte Treffer war wieder genauso wichtig wie der erste. Die Denklinger Nerven waren angespannt, weil Timo Ludwig kurze Zeit vorher den Anschluss für Pasing markiert hatte.

Dann lief eine Stafette über Keeper Manuel Seifert, Armin Sporer und Ried, die der Stürmer mit dem 3:1 vollendete. Es wäre sogar eine vierte Kiste möglich gewesen, wenn Ried aus 35 Metern den Ball nicht knapp über die Querlatte gezimmert hätte.

„Wir haben den Willen gehabt. „Ich muss die ganze Mannschaft loben, wie sie das gemacht hat.“

Trotz der drei Tore wollte Ansorge den Goalgetter nicht allein in den Himmel heben. Zu sehr hatte die Mannschaft im Kollektiv verteidigt und ihre Angriffe vorgetragen. Und es gab genügend Akteure, die genauso wie Ried einen wichtigen Part für das gesamte Team übernahmen. Nicht einmal eine Minute war gespielt, da kratzte Manuel Waibl einen Ball für seinen geschlagenen Torwächter von der Linie.

Von Glück wollte Ansorge da nicht reden. „Wir haben den Willen gehabt.“ Auch Seifert hatte in der zweiten Hälfte seine Szenen, als er stark parierte. Und dann lieferte noch Lukas Greif als Außenverteidiger eine engagierte Vorstellung ab.

Zur Freude des Trainers brachten auch die Einwechslungen Dynamik ins Spiel. Dominik Karg rackerte sich eine halbe Stunde lang ab, während Maximilian Kotz und Magnus Ahmon für den 4:1-Endstand in der Nachspielzeit verantwortlich zeichneten. „Ich muss die ganze Mannschaft loben, wie sie das gemacht hat“, betonte Ansorge. Anders wäre der erste Schritt raus aus der Krise gegen starke Pasinger auch nicht möglich gewesen. (hch)

Statistik

VfL Denklingen 4:1 DJK Pasing

Tore: 1:0 (12.) Ried, 2:0 (36.) Ried (Foulelfmeter), 2:1 (52.) Ludwig, 3:1 (57.) Ried, 4:1 (90.+1) Ahmon. Gelbe Karten: Denklingen 1, Pasing 1. Schiedsrichter: Thomas Barth. Zuschauer: 200.