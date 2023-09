VfL Denklingens Probleme offenbaren sich in der Defensive: „Es war wie in einem Horrorfilm“

Von: Christian Heinrich

Sie tun sich aktuell noch schwer: Die Denklinger (mit Christoph Schmitt am Ball) haben erst zweimal gewonnen. © Wieland

Beim VfL Denklingen läuft es zurzeit nicht: Nach sieben Spielen steht die Mannschaft von Ansorge mit nur sieben Punkten und 20 Gegentoren da.

Denklingen – Sebastian Bracher nahm Markus Ansorge beiseite, so wie man das macht, wenn man einem guten Freund eine unliebsame Wahrheit mitteilen will. „Das ist nicht mehr das Denklingen, das ich kenne“, redete der Kapitän der SpVgg Haidhausen dem Trainer des VfL ins Gewissen. Der Coach wusste genau, dass Bracher mit seiner Bestandsaufnahme nicht daneben lag.

Seine Mannschaft hat nach einer furiosen ersten Saison in der Bezirksliga auf einmal ihren Schwung verloren. Bereits in der vergangenen Runde war das Thema „Abstieg“ beim Verein für Leibesübungen aktuell, wurde jedoch dank einer starken Rückrunde wieder zu den Akten gelegt. Dieses Jahr begann erneut wie das letzte.

„Die Art und Weise macht mir ein bisschen Sorge. Es kostet mich schon Nerven.“

Das Team wirkt angeschlagen und der Trainer alarmiert. „Die Art und Weise macht mir ein bisschen Sorge“, gibt der Trainer zu. Wobei „ein bisschen“ die psychische Befindlichkeit des Übungsleiters noch beschönigt. „Es kostet mich schon Nerven“, räumt er ein.

Ansorges Problem ist, dass er seiner Mannschaft im Moment nicht wirklich weiterhelfen kann. Das hat überhaupt nichts mit dem Verhältnis zwischen ihm und seinen Kickern zu tun, das nach wie vor sehr freundschaftlich und vertrauensvoll ist. Schwierigkeiten machen vor allem die verletzten oder angeschlagenen Leistungsträger wie Tobias und Simon Ried oder Dominik Karg.

Sie geben alles, um ihrem Team zu helfen, wenn sie Ansorge ins Spiel bringt. Aber es fehlt ihnen die nötige Frische, um ihre Gefährten wirksam zu unterstützen. „Welche Mannschaft kann das kompensieren?“, fragt Ansorge und gibt gleich selbst die Antwort: „Wir nicht, wir haben keine 30 Spieler.“

„Wie in einem Horrorfilm“: VfL Denklingen mit bereits 20 Gegentoren nach sieben Spielen

Der Coach muss in erster Linie auf jene Generation zurückgreifen, die von der Kreisliga bis in die Bezirksliga durchgerauscht ist. Dahinter hat der Bezirksligist nicht viel Optionen. Die Reserve spielt gerade in der A-Klasse. Der Sprung von unten nach oben beträgt drei Klassen und ist riesengroß. Aber eine Lösung muss Ansorge trotzdem finden, um dem Team neue Impulse zu verleihen.

Wo er zuerst anzusetzen hat, sagt ihm die Tabelle. Keine Mannschaft in der Bezirksliga Süd ist in der Defensive so anfällig wie der VfL. 20 Gegentreffer in sieben Begegnungen bedeuten einen Schnitt von fast drei Gegentoren pro Partie. „Hinten machen wir diese Böcke“, stellt der Coach fest. Auf einem Video hat er sich noch einmal die fünf Buden angesehen, die seine Elf am vergangenen Sonntag von Haidhausen eingeschenkt bekam. „Es war wie in einem Horrorfilm. Brutal“, fröstelte es den Coach noch lange nach dem Studium der Bilder.

Nur ein Spiel ohne Gegentor – Ansorge muss Stabilität reinbringen

Zeitweise sah es so aus, als könnte er das Problem in den Griff bekommen. In Brunnthal agierten seine Kicker konzentriert und leisteten sich keine Schnitzer. Es war jedoch das einzige Spiel in dieser Saison, bei dem Keeper Manuel Seifert eine weiße Weste behielt. Ansonsten schlug es bei ihm kräftig ein. Fünf Gegentore setzte es in Landsberg, drei gegen Wolfratshausen, vier in Raisting und nun eben wieder fünf in Haidhausen. Macht zusammen 17 Kisten in vier Begegnungen. „Wenn wir verlieren, verlieren wir anständig“, konstatiert Ansorge leicht süffisant.

Dass es so nicht weitergehen kann, ist klar. „Ich muss schauen, dass ich Stabilität reinbringe“, nennt der Coach seine dringlichste Aufgabe. Er ist bereit, dafür auch ans Eingemachte zu gehen. Bereits gegen Pasing will er am kommenden Wochenende die Grundausrichtung seiner Mannschaft defensiver anlegen. Und es sollen auch personelle Konsequenzen gezogen werden. Nicht weil Ansorge irgendeinen seiner Spieler etwas vorwirft.

Im Gegenteil: Zu gut ist er darüber informiert, wie hoch die Belastungen von ihnen im Beruf sind oder mit welchen Verletzungen sie sich herumplagen und wie sehr alles für ihr Team reinhauen wollen. Der Trainer hofft, ihnen Zeit einzubringen, wenn er sie einmal auf der Bank lässt, damit sie sich wieder erholen können. Denn das ist ebenfalls Teil der aktuellen Situation. Die Denklinger haben durch ihr körperliches Spiel in den vorigen Jahren Körner gelassen. Auch deshalb ist es nicht mehr der VfL, wie ihn viele kannten und fürchteten. (CHRISTIAN HEINRICH)