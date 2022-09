Noch eine Hiobsbotschaft für den VfL Denklingen

Von: Oliver Rabuser

Der verhängnisvolle Moment für Tobias Ried: Bei dieser eher harmlosen Aktion in der partie in Garmisch-Partenkirchen riss bei dem 32-jährigen Denklinger das Kreuzband. © Oliver Rabuser

Der VfL Denklingen will in der Bezirksliga wieder in die Erfolgsspur kommen. Am Freitag erreichte den Klub jedoch eine schlechte Nachricht in Sachen „Personal“.

Denklingen – Nach der ersten Saisonniederlage in der Bezirksliga Süd ist der VfL Denklingen an diesem Samstag im Heimspiel gegen den SC Unterpfaffenhofen (16 Uhr) bestrebt, zurück in die Erfolgsspur zu finden. Gleichwohl ist die personelle Situation nach wie vor alles andere als optimal.

Vielmehr ist Gegenteil der Fall: Am Freitag erreichte Markus Ansorge und sein Team eine Hiobsbotschaft. Tobias Ried wird den Denklingern auf unbestimmte Zeit fehlen, ein weiterer Einsatz in der Hinrunde ist kategorisch ausgeschlossen.

Kreuzbandriss bei Tobias Ried

Es war augenscheinlich eine harmlose Szene, als Ried vergangenen Samstag in Garmisch-Partenkirchen kurz vor der Halbzeitpause nahe der Eckfahne zu Boden sank und sich behandeln ließ. Klar war schon zu diesem Zeitpunkt: Es würde nicht weitergehen. Ried humpelte, gestützt von Teamkollegen und Physio, vom Platz. Das allein verhieß schon nichts Gutes. Anfänglich war die Rede von „umgeschnackelt“ und „Verdacht auf Außenbandverletzung im linken Knie“. Ein Kenntnisstand, der beim VfL mehrere Tage unverändert Bestand hatte. Bis Ende der Woche das niederschmetternde Ergebnis der MRT-Untersuchung eintraf: Kreuzbandriss. „Das stellt alles andere in den Hintergrund“, zeigte sich Ansorge merklich betroffen.

Vor einigen Jahren war bei Ried schon einmal das Kreuzband gerissen. Jetzt, mit 32 Jahren, der neuerliche Rückschlag. „Das ist ein Schock, Tobi ist einer der besten Verteidiger in der Bezirksliga“, rang Ansorge nach Worten. Ob’s für Ried angesichts seines fortgeschrittenen Fußballeralters nach dem langen Heilungsprozess weitergeht, bleibt wohl noch länger ungeklärt. „Ich würde schon noch gern mit ihm arbeiten“, versucht sich der Coach als Mutmacher. Verständlich aber auch, dass der Spieler nunmehr Zeit braucht, den Schicksalsschlag zu verarbeiten und er deswegen keine Prognosen zur eigenen Person abgeben möchte.

Ansorge indes wird mit einer Gemengelage konfrontiert, die er in Denklingen so bislang nicht kannte. „Wir haben gerade eine ganz schwierige Situation.“ Denn es sind nicht nur die bereits vorige Woche absenten Spieler wie Kapitän Armin Sporer und Angreifer Dominik Karg, die ins Kontor schlagen. Nein, es fehlt mit Moritz Hemkendreis auch jener Kicker, der Ried nach seiner Verletzung nahezu adäquat ersetzte hatte. Grund hierfür ist ein seit längerem geplanter Urlaub, von daher gibt’s keinerlei Vorwürfe von Seiten des Trainers. Hemkendreis sei „auf jeden Fall“ eine Option für die kommenden Wochen. Vorerst aber wird Hannes Rambach Rieds Position bekleiden. „Den muss ich aus dem Mittelfeld leider opfern“, bedauert Ansorge.

Inzwischen ist die Litanei an Ausfällen so umfangreich, dass Ansorge eine Systemumstellung erwägt. Zudem rücken zwei oder drei Akteure aus der zweiten Mannschaft auf die Auswechselbank, ein junger Kicker wie Arjanit Robaj gar in die Startelf. Ansorge hofft auf ein „Jetzt erst recht“-Gefühl in der Mannschaft, die er vergangenen Samstag noch bis tief in die Nacht bei sich zuhause bewirtete. Auch am Dienstag hatte Teambuilding Vorfahrt vor der eigentlichen Trainingseinheit. Fast trotzig betont der 55-Jährige, dass er „immer noch“ eine ordentliche Bezirksliga-Mannschaft aufbieten könne. Man brauche aber umso mehr die Unterstützung von außen. Eine große Zahl an Zuschauern soll den Heimsieg herbeischreien „Diese Stärke wollen wir nutzen“, so Ansorge.