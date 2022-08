VfL Denklingen will raus aus dem Unentschieden-Modus

Von: Roland Halmel

Wieder einsatzbereit: Der zuletzt verletzte Michael Stahl (im blauen Trikot; hier in einem Ligaspiel heuer im Mai gegen den MTV Berg) hat sich fit gemeldet. © Roland Halmel

Immer noch ungeschlagen, aber schon mit drei Unentschieden. Der VfL Denklingen will wieder siegen - klappen soll das am Samstag gegen einen Aufsteiger.

Denklingen – Nur vier Mannschaften sind in der Bezirksliga Süd noch ungeschlagen. Dazu gehört auch der VfL Denklingen. Wobei die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge von den vier Spielen nur eines gewann. Dreimal stand für den VfL am Ende eine Punkteteilung zu Buche. „Aus diesem Unentschieden-Modus wollen wir jetzt rauskommen“, sagt Ansorge mit Blick auf das Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den FC Hellas München.

VfL Denklingen trifft zu Hause auf Aufsteiger FC Hellas

Der Aufsteiger aus der Landeshauptstadt ist dem VfL-Coach zufolge „kein schlechter Gegner, das zeigt der 3:1 Sieg gegen Murnau“. Mit vier Punkten stehen die Münchner im Mittelfeld. „Defensiv sind sie vielleicht ein bisschen anfällig“, sagt Ansorge. Immerhin haben die als kampfstark bekannten Griechen schon elf Gegentreffer kassiert. Ansorges Fokus richtet sich aber mehr auf das eigene Team, das sehr gut vorbereitet in die Heimpartie geht. „Die Trainingswoche war überragend, was den Einsatz und die Intensität angeht“, freute sich der Coach.

Trainer Ansorge lobt Trainingsfleiß der Spieler

Gute Nachrichten gab es zudem von den zuletzt verletzten Spielern Michael Stahl und Tobias Ried, die beide wieder fit sind. Einsatzfähig sind auch Keeper Manuel Seifert und Arjanit Robaj, die unter der Woche ein paar Tage krank waren. „Ich habe die Qual der Wahl und weiß auch noch gar nicht, wie genau ich aufstelle“, sagt Ansorge, nachdem er personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Sicher ist indessen, dass er die Münchner nicht unterschätzt. „Wir müssen von Beginn an da sein, die Zweikämpfe annehmen und die Räume eng machen.“ Das habe er auch seinen Mannen eingeschärft. Ziel der Denklinger ist es, auf eigenem Platz das dominante Team zu stellen und mit Selbstvertrauen aufzutreten. „Das wir das können, haben wir schon oft bewiesen“, hat Ansorge großes Vertrauen in seine Truppe. „Wir sind gut vorbereitet und wollen gewinnen.“ Ungeschlagen sein ist schön und gut, aber nun will Ansorge die gute Serie mit einem Sieg und nicht noch einem Remis fortsetzen.