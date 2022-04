Landesliga oder Bezirksliga? Der VfL Denklingen sitzt zwischen den Stühlen

Von: Andreas Mayr, Christian Heinrich

Szene aus dem Bezirksligaspiel des SV Raisting (in Rot) mit dem VfL Denklingen, das der SVR mit 2:0 gewann. Links David Hendel, rechts Ludwig Kirchbichler. © Andreas Mayr

Keine einfache Aufgabe für den VfL Denklingen: Der Überraschungsklub der Saison muss für die nächste Saison planen, weiß aber nicht, in welcher Liga er dann spielt.

Denklingen – Die jüngste Niederlage in Raisting (wir berichteten) hat die Situation für Markus Ansorge noch ein bisschen komplizierter gemacht. Der Trainer des VfL Denklingen darf sich nicht nur überlegen, wie er seine Mannschaft in den ausstehenden sieben Spielen weiter auf Aufstiegskurs hält. Er muss auch für die Zeit danach planen. Nur steht mehr denn je in den Sternen, ob der Verein für Leibesübungen in der nächsten Saison in der Landesliga spielt oder weiterhin der Bezirksliga angehört. „Es ist alles schwer“, räumt der Coach ein, dass er derzeit zwischen den Stühlen sitzt. „Man weiß nicht, in welche Richtung es geht.“

Gelingt Denklingen noch der zweite Aufstieg in Folge?

Ansorge hätte sich nicht nur für sich gerne ein bisschen mehr Klarheit gewünscht, wohin die Reise geht. Auch anderen, mit denen er sich momentan in Gesprächen befindet, würden es als eine Erleichterung empfinden, wenn sich bereits Ende April abzeichnen würde, ob der VfL zum zweiten Mal hintereinander aufsteigt oder in der Bezirksliga erst einmal Wurzeln schlägt. Denn das Frühjahr ist die Zeit, in der die Verträge für die kommende Runde geschmiedet werden. „Man streckt da schon seine Fühler aus“, gibt der Coach zu, dass es keinen Sinn macht, so lange zu warten, bis alle sportlichen Entscheidungen gefallen sind. Erfahrungsgemäß ist bis dahin der Transfermarkt längst leer gefegt.

Aktueller Kader macht wohl komplett weiter

Die ersten, mit denen er den Kontakt gesucht hat, waren selbstverständlich seine eigenen Spieler. Die zeigten sich so von ihrer Entwicklung und der des gesamten Teams überzeugt, dass sie alle ihr Weitermachen für die kommende Spielzeit signalisierten. Was nicht selbstverständlich ist. Ein Stürmer wie Simon Ried, der bislang auf 24 Treffer in dieser Saison kommt, weckt auch woanders Begehrlichkeiten. Dass er bleibt, zeigt, wie sehr sich die gesamte Mannschaft dem Projekt „VfL“ verschrieben hat. „Wir können da mitspielen“, ist der Coach überzeugt, dass das Potenzial seines Kaders auch so für ein Jahr in der Landesliga ausreichen würde. Weil er aber weiß, welcher Wind in den oberen bayerischen Fußballligen weht, würde er sich die eine oder andere punktuelle Verstärkung schon wünschen. Dass es sich dabei um Kicker handeln soll, die den Kader nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ verstärken, versteht sich von selbst. Nur sind das in der Regel solche Kaliber, die sich bereits schon in einer anspruchsvollen Liga verdingen und nicht bereit wären, sich unter Umständen zu verschlechtern.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, der für das Sozialgefüge VfL eine entscheidende Bedeutung einnimmt. Der Verein hat es sich auf die Fahne geschrieben, im Gegensatz zu manchem Konkurrenten in Infrastruktur und nicht in Spielerbeine zu investieren. Ein Wesenszug, der in der heutigen Zeit mehr Sinn denn je macht. Denn die Inflation und der Krieg in der Ukraine werden dafür sorgen, dass sich der Unterhalt der Sportstätten verteuern wird und die Ersparnisse der Klubs sinnvoll eingesetzt werden müssen.

Reichtümer lassen sich in Denklingen also keine verdienen. „Wir können nur Spieler locken, die sich in Denklingen sportlich weiterentwickeln wollen“, stellt Ansorge klar, dass er selbst bei einem Aufstieg in die Landesliga nicht am aktuellen Kurs rütteln wird. Spieler, die nur wegen des schnöden Mammons wegen zum VfL kämen, könnten ohnehin dazu beitragen, den inneren Frieden innerhalb des Kaders zu gefährden, der sich als eingeschworener Haufen versteht. „Die Mannschaft darf nicht ihre Identität verlieren“, stellt der Trainer klar, dass er nicht nur gute Kicker, sondern vor allem echte Charakterköpfe benötigt, um seine Philosophie zu verwirklichen. Und das macht die Situation bei allen ungeklärten sportlichen Fragen noch etwas komplizierter.

VfL Denklingen am Samstag beim spielstarken SV Neuperlach

Die Winterpause hat den VfL Denklingen verändert. In der Vorrunde der Bezirksliga „war alles Herzenssache“, so Trainer Markus Ansorge. Seine Mannschaft ließ sich von ihrem Inneren Antrieb leiten und zelebrierte so manches Fußballfest. Doch irgendwann zwischen November und März verlor sie ihre Seele. „Jetzt wird es eine Kopfsache“, befürchtet der Coach. Um diese Entwicklung schleunigst rückgängig zu machen, wählt er neue Klangfarben im Meisterschaftskampf: In Denklingen wird fürs Erste nicht mehr über das große Ziel sinniert. „Wir müssen uns erden. Und wir müssen uns verabschieden, vom Aufstieg zu träumen“, stellt Ansorge klar. Der VfL schaltet nun in den Turniermodus – eine Aufgabe nach der anderen. Die nächste steht an diesem Karsamstag (15.30 Uhr) beim SV Neuperlach an. „Der nächste Brocken“ sagt der Coach. Aber womöglich einer, der seinem Team besser liegt.

Die Bezirksliga hat sich angepasst an diesen Feierfußball des VfL. „Jeder hat gesehen, was wir können.“ In der Hilflosigkeit greifen die Gegner zu einfachsten Methoden. Verteidigt wird mit allem, was sich finden lässt. Wolfratshausen und Raisting verrammelten zuletzt mit zehn Mann ihr Tor. „Ist kein schöner Fußball, so würde ich nicht spielen wollen“, sagt Ansorge. Aber noch hat kein Regelbuch diese destruktive Version des Fußballs verboten. Denklingen wird damit klarkommen müssen. Neuperlach hingegen dürfte dem VfL deutlich mehr liegen. Die Münchner hält Ansorge für „eine der spielstärksten Mannschaften“, die den Ball laufen lässt, nicht zerstört. Zeigte sich schon im Hinspiel, als Denklingen nur mit Ach und Krach 1:0 gewann. Beim Gegner hebt er die Verteidiger Ender Dag und Enes Kiran heraus, die er noch aus Landesliga-Tagen kennt. Vielleicht hilft ja ein spielerisch orientierter Gegner zurück zu alter Leichtigkeit. 21 Punkte sind noch zu vergeben – zwei Zähler liegt der VfL hinter Oberweikertshofen. „Wir holen uns den Erfolg wieder, da bin ich sicher“, betont Ansorge. Nur das Wort „Aufstieg“ möchte er fürs Erste nicht mehr in den Mund nehmen.