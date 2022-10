VfL Denklingen geht selbstbewusst ins schwere Restprogramm - zuerst gegen Haidhausen

Von: Oliver Rabuser

Wieder im Vorwärtsgang: Die Denklinger (in weißen Trikots, hier Lukas Greif am Ball) blicken nach ihrem 4:0 gegen Deisenhofen II der schweren Aufgabe in Haidhausen zuversichtlich entgegen. Foto: wieland © wieland

Das hohe Maß der Erleichterung lässt sich allenfalls erahnen. Der klare 4:0-Heimerfolg über den FC Deisenhofen II führt den VfL Denklingen in der Bezirksliga Süd nicht unweigerlich und ohne Verzug zurück in die Erfolgsspur.

Denklingen – Aber er ist Balsam für geschundene Spielerseelen und gibt zur rechten Zeit einen frischen Impuls in Sachen Selbstvertrauen. Denn die kommenden Wochen haben es in sich. Sämtliche Opponenten gehören dem Spitzenquartett an. Ehe der SV Bad Heilbrunn und der TSV Murnau ihre Visitenkarte abgeben, eröffnet die SpVgg Haidhausen an diesem Sonntag (14.30 Uhr) die für den VfL herausfordernde Trilogie. Und es ist ein Programm, das nicht dazu angetan ist, falsche Schlüsse zu ziehen.

Doch hätte der Trainer auch mit vermeintlich leichteren Kontrahenten vor der Brust den jüngsten Heimerfolg richtig eingeschätzt. „Deisenhofen hat uns in die Karten gespielt, weil es Fußball spielen wollte“, blickt Markus Ansorge zurück. Der VfL agierte aus der Tiefe und lauerte auf Umschaltmomente, die sich ob des starken Zutuns von Hannes Rambach und Martin Krimshandl auf den zentralen Positionen dann auch in ungewohnt hoher Anzahl auftaten. „Taktisch haben wir es hervorragend gemacht, aber auch die Körpersprache war eine andere, wir waren noch bissiger“, bilanzierte Ansorge.

Auswärtsspiel auf dem Karriere-Ursprung von Legende Franz Beckenbauer

Der nächste Auftritt führt die Denklinger nach Obergiesing, an den altehrwürdigen „Sechzger-Platz“, gleichzeitig Karriere-Ursprung von Franz Beckenbauer. Ganz so schillernd wie beim „Kaiser“ wird der Werdegang der SpVgg Haidhausen mittelfristig wohl nicht verlaufen. Ambitioniert sind die Münchner gleichwohl allemal. Unisono wurde die SpVgg vor der Saison als der Top-Favorit schlechthin gehandelt. Was Punkte und Tabellenplatz betrifft, erfüllen die Haidhauser die Vorschusslorbeeren – doch längst nicht so souverän, wie vielerorts vermutet. Ausgerechnet auf dem heimischen Kunstrasen schwächelt die SpVgg. Drei Niederlagen und zwei Unentschieden gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte verdeutlichen die Probleme, geben den Denklingern aber auch eine reelle Aussicht auf weitere Punktgewinne. Voraussetzung: Die taktische Ausrichtung muss passen. „Wenn du sie spielen lässt, dann können sie es“, verweist Ansorge exemplarisch auf die vormaligen Bayernliga- und Regionalligarecken Justin Gaigl und Gilbert Diep. Hinzu kommt der Kunstrasen, auf dem man Räume laut Ansorge „noch schneller zulaufen“ müsse und das Nu für Überlegungen entsprechend kürzer ausfällt. „Man muss Haidhausen weg vom Tor halten und bereits im Mittelfeld beschäftigen, zudem die Zielbälle auf Diep vermeiden“, nennt Ansorge die vorrangigen Erfordernisse.

Fürs Detail hat er sich zwei Varianten zurechtgetüftelt, die im vielzitierten Nähkästchen verbleiben. Personell schaut’s ähnlich aus wie in der Woche zuvor. Ein Fragezeichen steht lediglich noch hinter Benjamin Maass, der vor der Partie einen privaten Termin wahrnimmt. Optional stünde Moritz Tykowski parat. „Wir fahren mit einem guten Kader nach München“, stellt Ansorge jedoch klar.