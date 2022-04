Mit dem „Schweizer Käsezauber“ die bösen Geister bannen

Von: Christian Heinrich

Dem Negativtrend entgegen stemmen wollen sich Lukas Greif (rechts, hier im Spiel gegen den SC Pöcking) und der VfL Denklingen. Der Bezirksligist trifft am Sonntag zu Hause auf den FC Hertha München. © Roland Halmel

Zuletzt lief es nicht rund beim VfL Denklingen. Doch der Bezirksliga-Aufsteiger sagt: Jetzt erst recht. Gegen den FC Hertha München gibt‘s taktische Änderungen.

Denklingen – Das „Gasthaus zur Sonne“ in Epfach wirbt auf seiner Homepage mit einem „Schweizer Käsezauber“ als besonderes Gaumenerlebnis. Wie oft dieses Gericht für die Kicker des VfL Denklingen am Ostermontag serviert wurde, ließ sich nicht mehr exakt ermitteln. Sicher ist nur, dass sich über die Tafelrunde bald ein eigentümlicher Zauber legte, der die Enttäuschung nach der 0:4-Bezirksliga-Pleite beim SV Neuperlach schnell in Luft auflöste. „Wir müssen nach vorne schauen und es besser machen“, lautete der allgemeine Konsens nach langen und intensiven Diskussionen.

Mit diesem Auftrag ging Markus Ansorge in die vergangene Woche, in der sich seine Mannschaft wieder so präsentierte wie bei allen Trainingseinheiten zuvor: engagiert und lernwillig. Der Coach hatte in den vergangenen Wochen einige Dinge ausprobiert, um seiner Elf wieder das nötige Selbstbewusstsein einzuflößen, das in diesem Jahr irgendwie abhanden gekommen ist. Drei Niederlagen kassierte der Aufsteiger in sechs Begegnungen. „Man geht mit der Verantwortung voran“, erklärt der Übungsleiter, dass er handeln musste.

VfL Denklingen stellt fürs Hertha-Spiel taktisch um

Das Gute in Denklingen ist, dass sich der Trainer nicht wie ein Pfadfinder allein auf weiter Flur befindet, sondern er ein Team hinter sich weiß, dass ihm bedingungslos folgt. Und so ist es auch nach den beiden Pleiten über Ostern in Raisting und in Neuperlach ruhig geblieben, obwohl nicht nur die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd verlustig ging, sondern mittlerweile auch der zweite Platz. „Die Mannschaft kommt auf mich zu“, spricht Ansorge von einem offenen Miteinander, um Wege aus der Krise zu finden.

Es ist ein kurioser Gedankenaustausch, der zwischen ihm und seinen Kickern stattfindet. „Meine Ideen werden mir auch von meinen Spielern übermittelt“, beschreibt der Coach das Verfahren. In der Praxis bedeutet dies konkret, dass der Trainer auf die selben Anregungen kommt, die ihm auch seine Balltreter liefern. Nur ließen sie ihrem Chef aus Gründen der Hierarchie und Höflichkeit das erste Wort. „Klar bin ich der Entscheider“, räumt Ansorge ein, dass er auch das letzte Wort hat und die Verantwortung bei ihm liegt. „Aber ich muss die Mannschaft mit einbinden.“

Seine personellen Umbaumaßnahmen vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Hertha München werden deshalb von seinen Kickern mitgetragen. Hannes Rambach rückt auf der rechten Außenbahn von hinten nach vorne. Seine Position übernimmt Michael Stahl, der deshalb seinen angestammten Platz im zentralen Mittelfeld räumen muss. Für ihn rückt Armin Sporer ins Zentrum. Ohne Murren, versteht sich. „Die Jungs ziehen da mit“, spricht Ansorge davon, dass alle den Rochaden zustimmen.

Es ist ohnehin der Mannschaft bewusst, dass es ohne Experimente nicht geht, wenn sie die Trendwende herbeiführen will. „Ich kann nach zwei Niederlagen nicht sagen, es geht so weiter“, stellt der Coach klar, dass er die Veränderung gestalten muss. Da spielt es auch keine Rolle, dass die Herthaner aus München ihre fünf Begegnungen in diesem Jahr samt und sonders verloren haben. Zu frisch ist noch die Erinnerung an das Hinspiel, das mit 1:4 in die Binsen ging. Es war die erste Saisonniederlage für den VfL Denklingen nach einem furiosen Start. „Hertha ist angeschlagen, die müssen“, ist sich Ansorge bewusst, dass der Drittletzte zum Prüfstein für seine Mannschaft wird. Nur weiß die mittlerweile um ihren „Schweizer Käsezauber“, der den Erfolg zurück bringen soll.