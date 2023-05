„Wir sind ganz klar in der Spur“: VfL Denklingen will beim TSV Murnau etwas holen

Von: Andreas Mayr

Das Hinspiel fand unter Flutlicht statt: Im ersten Duell, Anfang November, verlor Denklingen (in Rot, mit Benjamin Maas, Lukas Greif und Ludwig Kirchbichler) gegen Murnau auf Kunstrasen mit 0:3. © Oliver Rabuser

Der VfL Denklingen tritt am Samstag bei Bezirksliga-Aufsteiger TSV Murnau an — ein Verein, auf den VfL-Coach Markus Ansorge große Stücke hält.

Denklingen – Markus Ansorge hat vorsorglich schon einmal den Ort des Geschehens inspiziert. Vorigen Samstag fuhr er nach Murnau und sah ein Bezirksliga-Spiel zum Staunen zwischen Murnau und Haidhausen, Vierter gegen Dritter. Auch wenn die Gastgeber mit 1:2 verloren, verließ Ansorge einigermaßen beeindruckt die Anlage.

„Murnau ist die Zukunft. Die werden in den nächsten ein, zwei Jahren in die Landesliga raufgehen“, sagt der Trainer des VfL Denklingen. Es ist gerade einmal ein Jahr her, da sagten manche das auch über seine, weiß Gott routiniertere Mannschaft, die kurz vor der Relegation stand. Der VfL ist das mahnende Beispiel für Murnau, dass sich Aufstiegsfenster ebenso schnell schließen können, wie sie sich öffnen.

VfL Denklingen in Rückrundentabelle auf Platz sechs

Immerhin: Im Jahr 2023 hat sich Denklingen stabilisiert. „Wir sind ganz klar in der Spur“, betont Markus Ansorge. In dieser Woche hat er sich einmal die Rückrundetabelle angesehen – und sein Team auf Rang sechs (5 Siege/2 Remis/4 Niederlagen) wiedergefunden. Murnau belegt in diesem Tableau übrigens Rang elf. Ein ganz guter Indikator für die bisherigen Leistungen nach der Winterpause. Denn während sich Murnau, geplagt von Verletzungen der Top-Leute und geschüttelt von einem Trainerwechsel, langsam aus dem Titelrennen verabschiedete, hievte sich Denklingen aus dem Abstiegssumpf.

„Ich sehe die Mannschaft ganz klar im Vorwärtsgang“, bestätigt der VfL-Trainer. Allerdings fehlt noch der eine oder andere Punkt, um auf Nummer sicher zu gehen. Bei vier ausstehenden Partien beträgt der Abstand zum Relegationsplatz sechs Zähler. Zu wenig, um sich bereits der neuen Saison und neuen Zielen zuzuwenden. „Ich kann nicht sagen, wo es hingeht“, sagt Markus Ansorge. Das Restrisiko verstärkt zudem ein schwerer Spielplan, der VfL trifft im Endspurt auf drei der besten vier Bezirksligaklubs.

Wobei Murnau dem Status als Spitzenteam zuletzt nicht mehr gerecht wurde. So recht nachvollziehen kann Ansorge das nicht. Bei seiner Spähtour sah er ein extrem junges, dafür aber handlungsschnelles Team, das Haidhausen ganz schön beschäftigte. Unter dem neuen Trainer Martin Wagner (früher beim ASV Habach und beim FC Penzberg) hat der TSV das System gewechselt, presst etwa weit weniger offensiv, steht aber noch immer für offensiven Stil. Weil auch die Denklinger Angriffsfußball präferieren, erwartet Ansorge „Räume auf beiden Seiten“, allerdings keinen offenen Schlagabtausch. Dafür steht der VfL noch zu sehr unter Ergebnisdruck. Der Coach setzt auf eine ausgewogene Balance zwischen Offensive und Defensive. Zuletzt zwei Siege ohne Gegentor bestätigten diesen Plan.

Wobei die weniger Produkte einer taktischen Meisterleistung waren, sondern dem Charakter der Fußballer zuzurechnen ist. Nach dem 0:5-Debakel in Penzberg – dem wirklich einzig diskutablen Auftritt in diesem Jahr – rissen sie sich zusammen. Ansorges Mannschaft hat verstanden, dass Tore-Verhindern schon beim Stürmer beginnt. Er nennt das „vorwärts verteidigen“. Ein weiterer Punkt: Torwart Manuel Seifert erreicht in der Rückrunde regelmäßig Bestform.

Ein paar Sonderformeln für das Spiel in Murnau hat sich Markus Ansorge auch überlegt, seine Fahrt soll sich ja auszahlen. Doch die bleiben noch in der Kabine des VfL, der Coach tut sie nicht kund. Mit 16 Mann kommt Denklingen nach Murnau. Nicht dabei ist Dominik Karg. Der hat nach seiner Schulterverletzung entschieden, dass er den Rest der Saison aussetzt.