Kleiner Platz, großer Stress: VfL Denklingen ist beim FC Hellas speziell gefordert

Von: Oliver Rabuser

Auf gegnerischem Platz gefordert: Martin Krimshandl (l.) und Armin Sporer (Mi.), hier beim 1:1 beim TSV Neuried, treten am Sonntag gegen den Tabellennachbarn FC Hellas an und wollen ihre Auswärtsbilanz aufpolieren. © Oliver Rabuser

Der VfL Denklingen gastiert am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga beim FC Hellas München. Dabei möchte der VfL seine Auswärtsbilanz aufpolieren.

Denklingen – Erst das Schlusslicht, dann den Tabellennachbarn. Den ersten Schritt zum schnellstmöglichen Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd ist der VfL Denklingen durch den 7:2-Heimerfolg über den TSV Großhadern in beeindruckender Manier gegangen. Die nächste Prüfung findet am Sonntag (12.45 Uhr, Demleitnerstraße) im Münchner Stadtteil Sendling statt, wo der FC Hellas auf die Equipe von Markus Ansorge wartet.

VfL Denklingen gastiert beim FC Hellas München

Der Abstand auf die Münchner ist durch die Ergebnisse der Vorwoche geringer geworden. Die 1:4-Niederlage bei der SpVgg Haidhausen hat den Vorsprung der Hellenen maßgeblich verknappt. Schlappe vier Zähler sind es noch, die die Denklinger aufholen müssen. Doch ist ein weiterer Dreier nicht nur mit Blick auf den morgigen Gegner förderlich. Er würde den VfL auch vor einer Attacke aus dem Untergrund bewahren. Denn der SC Unterpfaffenhofen hat mit dem 5:2 in Murnau ein Ausrufezeichen gesetzt, dem er im Heimspiel gegen Deisenhofen stärkere Konturen verleihen möchte.

Die Statistik spricht eher nicht für die Denklinger: Fünf Punkte (ein Sieg/zwei Remis) sind bislang eine arg magere Ausbeute auf fremden Plätzen. „Bei der Auswärtstabelle friert’s mich ein bisserl“, unkt Trainer Markus Ansorge. Einzig Großhadern und Berg (nur ein Auswärtspunkt) stehen derzeit in der „Auswärtstabelle“ noch schlechter da. Über die Gründe vermag Ansorge lediglich Vermutungen anzustellen. „Auswärts agieren wir vielleicht etwas zu ängstlich.“

Denklinger Auswärtsbilanz ist bescheiden

In der Hinserie standen die VfL-Kicker oft tiefer, agierten so automatisch abwartender. „Das liegt uns nicht so.“ Doch damals fehlten eben auch wöchentlich eine Handvoll Stützpfeiler des Teams. Unter anderem Armin Sporer, der im Hinspiel vom Hellas-Keeper rüde niedergestreckt wurde und danach bis zum Winter ausfiel. Jetzt ist der Kapitän zwar zurück, doch die schicksalsträchtige Szene noch nicht wieder aus dem Kopf. Ansorge spricht von einem „faden Beigeschmack“.

Vor Überraschungen ist man bei den Münchnern ohnehin nie gefeit. Im Spätherbst etwa wurde die Nachholpartie gegen den BCF Wolfratshausen nach nicht mal einer halben Stunde abgebrochen. Wieder stand der Tormann im Blickpunkt, nur diesmal war der Unparteiische Adressat unkontrollierter Emotionen. Hinzu kommt die bisweilen gängige Theatralik südländisch geprägter Teams. Ansorge sieht seine Mannen in diesem Punkt „nicht so anfällig“ – und den Schiedsrichter bei entsprechend sauberer und fairer Spielweise zumindest nicht als widrigen Faktor.

Das Hellas-Team ist keine ausgewiesene Heimmacht (drei Siege und drei Remis aus zehn Partien), dennoch müssen sich Kontrahenten auf den kleinen, in die Jahre gekommenen Kunstrasen speziell einstellen. „Du hast permanent Stress“, betont Ansorge. Eigens hierfür ließ der Coach während der Woche auf verknapptem Spielfeld „mit viel Druck und schnellen Ballkontakten“ üben. Geschicklichkeit im Umgang mit diesen Aspekten ist gefragt. Großer Pluspunkt: Der VfL hat den deckungsgleichen Kader zur Vorwoche zur Verfügung. Eine Konstellation, die ganz nach Ansorges Gusto ist. „In dieser Aufstellung können wir die nötigen Punkte holen.“