Alles andere als ein Aprilscherz — Denklingen in Unterpfaffenhofen voll gefordert

Von: Oliver Rabuser

Nur mutig rein in die Zweikämpfe: Die Partie beim SC Unterpfaffenhofen dürfte für Lukas Greif (links) und den VfL Denklingen so kampfbetont werden wie der Auftritt zuletzt gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. © Oliver Rabuser

Die Bezirksliga-Partie in Unterpfaffenhofen hat für den VfL Denklingen entscheidenden Charakter. Die Gastgeber lieferten zuletzt gute Ergebnisse ab.

Denklingen – Weit entfernt ist er nicht mehr, der Saisonendspurt. Neun Spieltage sind in der Bezirksliga Süd noch zu absolvieren, dann wird abgerechnet. Was für den VfL Denklingen noch drin ist, respektive am Ende rauskommt, ist weiterhin nicht absehbar. Trotz der beiden Auftaktsiege gegen Münchner Teams, muss die Mannschaft von Markus Ansorge ohne Unterlass daran basteln, der Abstiegsrelegation zu entgehen. Bei diesem Vorhaben kommt der Partie beim SC Unterpfaffenhofen/Germering am Samstag, 1. April, 15 Uhr, eine elementare Bedeutung zu, will man kollektives Nervenflattern auf der Zielgeraden vermeiden.

Denklingen hat wichtiges Spiel in Unterpfaffenhofen vor sich

Ein Aprilscherz muss aus Denklinger Sicht zwingend ausbleiben. Was lustig klingt, muss nicht automatisch mit einer deftigen Gaudi einhergehen. „Upfer-Buam“, wie sich die Gastgeber selbst betiteln, assoziiert man zunächst nicht unbedingt mit dem Fußballer-Couleur. Irgendetwas in Richtung Landjugend läge nahe; gerade jetzt, da sich die Maibaumwachen allmählich und allenthalben ihrer Hochkultur nähern. In Wirklichkeit aber ist die Rede von einer kickenden Zunft, die sich im neuen Kalenderjahr bislang klar gegen eine mögliche Versetzung in die Kreisliga positioniert hat.

Ein 5:2-Sieg in Murnau und ein 1:1 bei der SpVgg Haidhausen stehen als Positiv-Ergebnisse zu Buche. Da kann auch der kleine, gleichwohl bittere Ausrutscher gegen den FC Deisenhofen II (1:2) nicht über bestimmte Qualitätsmerkmale hinweg täuschen. Auf den VfL wird unweigerlich beim Tabellendreizehnten (21 Punkte aus 21 Partiern) jede Menge Widerstand zu kommen. Diese Prüfung zu bestehen, kommt einem wichtigen Schritt aus dem Schlamassel gleich. Ein gegenteiliges Szenario will man sich erst gar nicht ausmalen.

Denklingen reist mit vollem Kader nach Unterpfaffenhofen

Im typischen Fußballer-Sprech werden Matches dieser Bedeutung zu Schicksals- oder Sechs-Punkte-Spielen hochstilisiert. Und genau das ist es auch für Ansorge, der die Teamsitzung (wegen beruflicher Absenz) auf Dienstag vorzog. „Ich habe der Mannschaft klar gemacht, dass es ein entscheidendes Spiel wird.“ Das Skurrile an der Gemengelage ist, dass das VfL-Team seinen Aufwärtstrend eigentlich auch gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen phasenweise betätigte – trotz einer 2:3-Niederlage am Schluss. „War eines unserer besseren Spiele“, hält der Coach fest.

Mit entscheidender Einschränkung: „Bis auf die Fehler.“ Die aber lassen sich nicht mit einer lockeren Handbewegung ausradieren. Ansorge glaubt eher an Momentversagen, denn an durch generellen Druck geschuldeten Aussetzer. Nach einer Reihe an guten Auftritten zuletzt gebe es „keinen Grund, kopflastig zu werden“. Die Mannschaft sei mental völlig klar. „Wir sind gefestigt und haben unsere Qualitäten.“

Gleiches gilt mutmaßlich auch für die Gastgeber aus dem Fürstenfeldbrucker Landkreis. Ansorge nennt Konrad Wanderer und Pierre König exemplarisch als Kicker mit individueller Qualität, glaubt aber, dass der SC Unterpfaffenhofen „eher über das Mannschaftsgefüge“ komme. Ähnlich seiner Equipe. Sicher ist: Die Partie wird nochmals mindestens eine Stufe kampfbetonter als jene der vergangenen Woche. Wie das eben so ist im puren Abstiegskampf.

Der VfL Denklingen kann mit voller Kapelle ausrücken. Einige Akteure pausierten zu Beginn der Woche wegen leichter Blessuren, und auch die inzwischen abgeklungene Knieprellung bei Ludwig Kirchbichler steht einem Einsatz des Außenspieles nicht im Wege.