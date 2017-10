Böbing in Kinsau zu harmlos und zu fehlerhaft

Schwaller kritisiert Mannschaft

Nach dieser Partie bei den zuvor fünfmal in Folge sieglosen Kinsauern werden die Sorgenfalten bei Böbings Spielertrainer Georg Schwaller immer tiefer. „Bei uns ist seit einigen Wochen der Wurm drin.“

Die Aufstiegseuphorie bei den Böbingern ist mittlerweile komplett verflogen. Dabei hättes dieses Duell laut Schwaller auch einen anderen verlauf nehmen können. „In der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft.“ In der ersten Viertelstunde verzeichneten die Böbinger „zwei, drei richtig gute Chancen“, so Schwaller. Der Ertrag war jedoch gleich Null. Vorn agierte sein Team zu inkonsequent und hinten zu fahrlässig. „Durch eigene Fehler haben wir den Gegner zu zwei Toren eingeladen“, bemängelte Schwaller. Mitte der ersten Hälfte lag der Aufsteiger bereits mit 0:2 hinten. Zu diesem Zeitpunkt ahnte Schwaller bereits, dass seine Mannschaft leer ausgehen würde. „Manchmal habe ich den Eindruck, als ob nicht alle meine Spieler mit dem Kopf auf dem Platz sind.“ Vor allem bei Offensivaktionen sei dies zu beobachten gewesen: „Da war nicht der letzte Wille zum Torabschluss erkennbar“, bemängelte der SC-Spielertrainer. So kam es, wie es kommen musste: Das Böbinger Spiel plätscherte so vor sich hin, während die Kinauer auch im zweiten Abschnitt trotz ihrer beruhigenden Führung weiter munter nach vorn spielten. In der Schlussphase gelangen ihnen zwei weitere Treffer. „Wir sind jetzt, leider im negativen Sinn, in der Kreisklasse angekommen“, so Schwaller.

Tore: 1:0 (18.) Stegherr, 2:0 (25.) Köppl, 3:0 (78.) Schilcher, 4:0 (84.) Klein

Quelle: fussball-vorort.de