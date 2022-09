BZL Damen: TSV Rott mit Remis nicht zufrieden - Peitingerinnen warten weiter auf ersten Saisonsieg

Von: Paul Hopp

Engagiert, aber ohne Torerfolg: Alina Jahl (blaues Trikot) und der TSV Rott trennten sich von Huglfing mit 0:0. Foto: Halmel © Halmel

Am Wochenende kamen die Spielerinnen des TSV Rott in der BZL 02 Oberbayern nicht über ein Remis beim SC Huglfing hinaus. Der TSV Peiting verpatzt den Saisonauftakt in der Bezirksliga Süd Schwaben.

TSV Rott - SC Huglfing 0:0

Das Ergebnis bezeichnete Teamsprecherin Carina Jahl als „weniger zufriedenstellend“. Die Fußballerinnen des TSV Rott waren im Bezirksliga-Heimspiel gegen den Aufsteiger SC Huglfing nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Die Gastgeberinnen hatten laut Jahl „mehr Chancen und deutlich mehr Ballbesitz“, allerdings vermochten sie daraus kein Kapital zu schlagen.

In der Abwehr stand der TSV sicher, sodass Huglfing nur zu wenigen Möglichkeiten kam. Die beste hatte in der ersten Hälfte Lea Tragl. In der Schlussphase erhöhte Rott nochmals den Druck, ein Treffer wollte allerdings nicht fallen. Am gestrigen Mittwochabend traf Rott auf den ESV Freimann (Partie war bei Redaktionsschluss nicht beendet). Am Sonntag, 2. Oktober, 17 Uhr, steht das Auswärtsspiel gegen den SV 1880 München auf dem Programm. (ph)

FC Blonhofen - TSV Peiting 1:0

In der Bezirksliga Süd müssen die Fußballerinnen des TSV Peiting weiter auf ihren ersten Sieg warten. Nach dem 0:0 im Heimspiel gegen den FC Sonthofen verlor das Team auswärts gegen den FC Blonhofen knapp mit 0:1. Das spielentscheidende Tor fiel in der 67. Minute; getroffen hatte die eingewechselte Franziska Eberle. Ihre nächste Partie haben die Peitingerinnen am Sonntag, 16. Oktober, auswärts gegen Egg/Günz. (ph)