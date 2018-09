Chancenlos: Denklingen geht gegen Anadolu baden

Hermann Schöpf will trotz der Ergebniskrise beim VfL Denklingen nicht den Teufel an die Wand malen.

VfL kassiert sechs Gegentreffer

von Jochen Schröder schließen

Nichts ist es geworden mit dem Befreiungsschlag für den VfL Denklingen: Gegen Anadolu Bayern hat das Team von Trainer Hermann Schöpf torreich verloren.

Denklingen – Böse unter die Räder gekommen ist der VfL Denklingen in seinem Heimspiel gegen Anadolu Bayern: 1:6 lautete am Ende das bittere Ergebnis.

„Das war heute eine Demonstration guten Fußballs, die wir neidlos anerkennen müssen“, sagte VfL-Trainer Hermann Schöpf nach dem Schlusspfiff. Und er war nicht einmal besonders geknickt, denn seine Mannschaft habe durchaus eine gute Leistung gezeigt. „Aber Anadolu war uns vom Kombinationsspiel über das offensive und defensive Zweikampfverhalten bis hin zur Chancenverwertung deutlich überlegen“, so Schöpf. „Das sind halt sehr gute Spieler, die da von Anadolu zusammengekauft worden sind, wie man an der Spielerbörse ablesen kann. Und die Mannschaft findet immer besser zusammen, wie man heute gegen uns leider gesehen hat, das war schöner und attraktiver Fußball.“

Die Denklinger Fußballer waren gestern – wohl angesichts der Qualität der Gästespieler – laut Schöpf zu brav und zu zaghaft unterwegs. „Ja geradezu mit Ehrfurcht und Respekt haben wir ihnen Platz gelassen, fast wie das Kaninchen vor der Schlange“, fasst Denklingens Trainer das Auftreten seiner Mannschaft zusammen. „Wobei wir auch durchaus Chancen hatten.“

Eine von diesen Chancen nutzte Armin Sporer in der 65. Minute zum Denklinger Ehrentreffer, der aber nicht mehr als Ergebniskorrektur war: Der gerade eingewechselte Christopher Sporer und Andreas Schießl leiteten den Ball jeweils per Kopf an Sporer weiter, der den Ball dann per Dropkick-Volleyannahme ins Tor donnerte.