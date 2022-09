Comeback nach Rückstand - Ingenried dreht Partie gegen Steingaden - Waldmann mit Doppelpack

Von: Paul Hopp

Jubel bei Ingenried, Ärger bei Steingaden: Doppeltorschütze Georg Waldmann (r.) freut sich mit Christoph Kögel (l.) und Luis Pereira (2.v.l.) übers 2:2. Foto: Holger Wieland © Holger Wieland

Der TSV Ingenried konnte sein Spiel gegen Steingaden gewinnen. Nach 0:2 Rückstand kämpfte sich der Gastgeber dank Waldmann zurück und drehte die Partie.

Ingenried/Steingaden – Johannes Echtler hatte nach dem Spiel Schwerstarbeit zu verrichten. Der Kapitän des TSV Ingenried bekam zwei großen Glashumpen mit Kaltgetränken in die Arme gedrückt, die er zu den Kameraden schaffte. Es gab ja auch was zu feiern für die gastgebenden Ingenrieder nach dem gestrigen Duell in der A-Klasse 7 gegen den TSV Steingaden: Trotz eines 0:2-Rückstands zur Pause gewann das Team mit 4:3.

Das Tor, das die Partie zugunsten der Ingenrieder kippte – der Elfmetertreffer von Georg Waldmann (77.) zum 3:2 –, sorgte für Diskussionen. Die Steingadener wähnten den Zweikampf zwischen Philipp Freisl und Echtler außerhalb des Strafraums. Gäste-Trainer Klaus Traxel war auf den Unparteiischen nicht gut zu sprechen: „Wir waren in der zweiten Halbzeit schlecht, aber der war die Krönung.“ Für Ingenrieds Coach Jakob Stoll war’s „ein klares Foul“. Wo genau es stattfand, sei aus seiner Position nicht zu sehen gewesen. Ingenrieds Efstathios Moutafidis legte nach einer missglückten Abwehraktion der Gäste noch das vierte Tor nach (82.). Das 3:4 durch Viktor Taebling kam für Steingaden zu spät.

Die erste Hälfte war aus Gastgeber-Sicht „eine Vollkatastrophe“, so Stoll. „Grundlegende Sachen wurden nicht umgesetzt.“ Steingadens Elias Bauer erzielte nach schönem Spielzug früh das 1:0 (2.). Christoph Haussmann erhöhte, nachdem er gut den Ball behauptet hatte, das 2:0 (32.). Bauer hatte das 3:0 auf dem Fuß, verfehlte nur um Zentimeter das Tor (37.). Die Íngenrieder hatten auch Chancen, das machte Stoll zuversichtlich für die zweite Halbzeit. Die Ansage in der Pause zeigte Wirkung.

Nun gewannen die Platzherren die meisten Zweikämpfe. „Wir sind nie bei den zweiten Bällen dabei“, schimpfte Traxel an der Seitenlinie. Nach einer guten Chance für die Gäste traf Siegfried Magg im Gegenzug zum 1:2 (53.). Waldmann nutzte einen starken Einsatz von Luis Pereira zum 2:2 (72). Nach der Ingenrieder Führung vergab Steingaden zweimal knapp (81.). Beim Stand von 2:4 trafen die Gäste an den Innenpfosten (86.). Entscheidend für den Spielausgang „war unsere starke Bank“, sagte Stoll. Drei Tore erzielten Spieler, die eingewechselt wurden. (ph)

Statistik

TSV Ingenried 4

TSV Steingaden 3

Tore: 0:1 (2.) Bauer, 0:2 (32.) Haussmann, 1:2 (53.) Magg, 2:2 (72.) Waldmann, 3:2 (77.) Waldmann (Foulelfmeter), 4:2 (82.) Moutafidis, 4:3 (88.) Täbling. Gelbe Karten: Ingenried 2, Steingaden 3. Schiedsrichter: Max Gall. Zuschauer: 50.