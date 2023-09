„Das ging an die Substanz“ – TSV Altenstadt gewinnt Pokalfinale mit 3:2 gegen MTV Dießen

Von: Roland Halmel

Der ist drin: Das Foto zeigt den Treffer zum Altenstadter 1:0 durch Kapitän Franz Demmler. Die Dießener Christian Rid (Mi.) und Marcel Bischeltsrieder sind machtlos. Foto: Halmel © Halmel

Im Toto-Pokal-Finale der Gruppe West konnte sich der TSV Altenstadt am Ende mit 3:2 gegen den ehemaligen Bezirksligisten MTV Dießen durchsetzen.

Altenstadt – Keine spielerische Offenbarung war das Finale der Gruppe West im Toto-Pokal zwischen dem TSV Altenstadt und dem MTV Dießen. In dem Duell der beiden ersatzgeschwächten Konkurrenten aus der Kreisliga 2 hatte die gastgebende Truppe von Coach Daniel Hindelang das bessere Ende für sich. Mit einem 3:2-Heimerfolg kämpfte sich der TSV in die nächste Pokalrunde – das Halbfinale im Kreis „Zugspitze“.

„Das ging heute an die Substanz“, räumte Hindelang ein, nachdem seine dezimierte und zum Teil auch lädierte Truppe mit den letzten Reserven die Nachspielzeit ohne Gegentreffer überstanden hatte. „Die erste Hälfte war noch ganz gut, nach der Pause war es dann spielerisch sehr schlecht, was auch daran lag, dass wir von der Bank nicht nachlegen konnten“, bilanzierte Hindelang. Gleichwohl zog er ein positives Fazit: „Unterm Strich bin ich zufrieden.“ Anders sah die Gemütslage bei MTV-Spielertrainer Philipp Ropers aus: „Wir sind sehr enttäuscht, dass wir ausgeschieden sind. Ein Sieg hätte uns eine gute Chance geboten, noch ein paar Runden weiterzukommen.“

Die Altenstadter, bei denen Dennis Bartmann nach zweijähriger Pause im Mittelfeld ein Comeback feierte, kamen nur schwer in die Partie. Der Aufsteiger vom Ammersee zeigte sich in der Anfangsphase wacher und agiler. Levin Braun prüfte gleich TSV-Keeper Max Gast (2.), und im Anschluss traf der MTV-Spieler die Latte (7.). Ein dicker Patzer der Gäste – Jan Verhülsdonk spielte Franz Demmler vor dem eigenen Strafraum den Ball in die Füße – bescherte den Altenstadtern die Führung. Der Kapitän nutzte das Geschenk eiskalt zum 1:0 (11.). In der Folge kontrollierte der TSV das Geschehen. Simon Schmitt (27.) erhöhte nach einer Ecke von Yasin Akcakaya per Kopf auch prompt auf 2:0. Die Dießener besprachen sich danach kurz im eigenen Strafraum – das hatte offenbar positive Wirkung: Einen von den Platzherren schlecht verteidigten Freistoß nutzte Sascha König (30.) zum 1:2. Erst kurz vor dem Wechsel fingen sich die Hausherren wieder. Kadircan Yapici (42.) traf das Außennetz, ehe Jakob Reßl (43.) nach einer weiteren Akcakaya-Ecke, bei der die Gäste erneut schlecht standen, zum 3:1 einköpfte.

Nach der Pause drängte Dießen. Zwei Möglichkeiten (51., 54.) ließen die Gäste ungenutzt. Anderson Mwarabu (66.) verpasste in der Folge freistehend die Vorentscheidung für den TSV. Stattdessen machten es die Gäste durch einen von Ropers verwandelten Foulelfmeter (70.), den Jonathan Bertl an dem Schützen verursacht hatte, wieder spannend. Mit schwindenden Kräften verteidigten die Platzherren ihre Führung mit Mann und Maus. Für den MTV Dießen vergaben Braun (78.) und Lukas Frank (90.+3) je eine Ausgleichschance. (rh/mg)