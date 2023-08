Debakel von Landsberg ist abgehakt – Denklingen will sich gegen Wolfratshausen rehabilitieren

Von: Roland Halmel

Gute Laune sieht anders aus: Die Stimmung auf der Denklinger Bank (sitzend links Trainer Markus Ansorge) bewegte sich bei der 0:5-Auftaktpleite in Landsberg nahe am Gefrierpunkt. Foto: halmel © halmel

Den Saisonstart hätte sich der VfL Denklingen anders vorgestellt. Nach dem Debakel gegen Landsberg hofft der VfL gegen den BCF auf Wiedergutmachung.

Denklingen – Der Saisonstart beim VfL Denklingen war alles andere als wunschgemäß. Beim Aufsteiger FT Jahn Landsberg ging der VfL sang- und klanglos mit 0:5 unter. „Wir haben uns gleich danach zusammengesetzt und darüber ruhig und sachlich geredet“, berichtete VfL-Coach Markus Ansorge, den die schwache Leistung seiner Elf erst einmal sprachlos gemacht hatte.

Letztlich fand er aber wieder Worte und auch Gründe, warum es so schlecht gelaufen war. „Es war eine gewisse Unsicherheit da. Der Kopf hat auch nicht so mitgespielt und zudem hatten wir einige angeschlagene und nicht fitte Spieler“, zählte Ansorge die Faktoren auf, die dieses Debakel verursachten. Zu den maladen Akteuren gehören mit Simon Ried und Lukas Greif auch zwei absolute Führungsspieler. Beide werden beim Heimspiel an diesem Sonntag gegen den BCF Wolfratshausen (15 Uhr) deshalb erst einmal auf der Bank Platz nehmen. Mit Dominik Karg, der in Landsberg noch fehlte, kehrt dafür ein torgefährlicher Akteur ins Team zurück.

Ansonsten wird sich die Aufstellung gegen den BCF, der mit einem 2:1 Sieg gegen die ambitionierten Murnauer erfolgreich in die Saison startete, nicht viel ändern. „Wolfratshausen hat ähnlich wie wir eine sehr erfahrene Mannschaft“, urteilt Ansorge über die Gäste, die mit Mustafa Kantar, Jona Lehr und Ralf Schubnell drei ehemalige Bayernligaspieler in ihren Reihen haben. „Eine qualitativ sehr starke und kompakte Truppe“, sagt Ansorge über den BCF, bei dem mit Leo Fleischer auch ein neuer Coach an der Seitenlinie steht. Das ist für die Denklinger aber kein Grund, nicht mit Optimismus in die Partie zu gehen. „Wir sind heimstark und wir haben die letzten beiden Heimspiele gegen Wolfratshausen gewonnen,“ macht Ansorge deutlich, dass sein klares Ziel ein Sieg ist, mit dem seine Mannschaft die Auftaktpleite vergessen machen soll. „Wir haben auch sehr gut trainiert“, so der Coach. Das desaströse Spiel in Landsberg ist für ihn abgehakt. „Wir müssen wieder zu unserer Leichtigkeit zurückfinden, uns taktisch klüger verhalten und unsere Spielidee mehr verinnerlichen“, gibt Ansorge seinem Team mit auf den Weg. „Das wird ein richtiges Brett, aber ich bin überzeugt, dass wir sportlich wieder in die Bahn kommen“, strahlt Ansorge trotz der schweren Aufgabe Zuversicht aus.

Zwei Tage später wartet auf seine Truppe dann gleich eine weitere dieser Kategorie, wenn es in der englischen Woche am kommenden Dienstag zum Derby beim SV Raisting geht (18.30 Uhr). (Roland Halmel)