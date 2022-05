Denklingen: Reifeprüfung im Aufstiegskampf - VfL zu Gast beim FC Kosova München

Von: Christian Heinrich

Der Gegner hat das Nachsehen: Das Hinspiel war für die Denklinger (in weißen Trikots) eine klare Angelegenheit. Auf heimischer Anlage siegte der VfL mit 4:0. © halmel

Im Kampf um den Aufstieg startet der VfL Denklingen das erste von vier Endspielen. Der VfL ist zu Gast beim FC Kosova München. Diese sind quasi schon abgestiegen.

Denklingen – Nicht nur die bayerischen Abiturienten stehen in diesen Wochen vor den anstrengendsten Wochen in ihrer Schullaufbahn. Auch vor den Kickern des VfL Denklingen baut sich ein Prüfungsparcours auf, der nicht anspruchsvoller sein könnte. Die erste von insgesamt noch vier Herausforderungen stellt sich für den Tabellendritten der Bezirksliga Süd heute Abend beim FC Kosova (20 Uhr). „Der Druck, der Gegner, der Platz, die Uhrzeit“, stöhnt Markus Ansorge vor der ersten Aufgabe an der Bezirkssportanlage an der Hans-Dietrich-Genscher-Straße in München.

Der Trainer hat in den vergangenen Wochen schon einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie seine Kicker mit dem Stress umgehen, der im Kampf um den Aufstieg einfach dazugehört. Da gibt es wie im richtigen Schulleben jene extracoolen Gestalten wie Michael Stahl, die nicht bereit sind, nur eine einzige Sekunde darüber nachzudenken, was ihnen blühen könnte, wenn irgendetwas danebengeht. Und es gibt solche, die schon seit Tagen schlecht schlafen, weil sie fürchten, dass sie vielleicht ohne Fußballschuhe auf den Platz kommen oder Schlimmeres. „Nun müssen die, die die mentale Stärke haben, sie auf die anderen übertragen“, hofft Ansorge, dass die Erfahrenen die aufgeregten Seelen wieder beruhigen können.

In den vergangenen Tagen hat das gut funktioniert. Der Verein für Leibesübungen hat erst den FC Hertha weggebürstet (7:2) und dann noch in Penzberg gewonnen (2:0). Es war der erste Auswärtssieg in diesem Jahr und für den Coach das Signal, dass seine Mannschaft wieder in den Modus zurückgefunden hat, den sie vor der Winterpause eingelegt hatte. „Die paar Prozentpunkte, die gefehlt haben, kommen jetzt wieder mehr zum Tragen“, stellte er mit Erleichterung fest, dass seine Elf ihre alte Stärke wiedererlangt.

Mit diesem Selbstvertrauen lässt es sich beruhigt nach München zum Tabellenletzten fahren. Auch wenn der Platz zu den kleinsten in Oberbayern zählt, im Fernsehen schon das Abendprogramm läuft und der Gegner wohl zu den ausgefuchstesten in der gesamten Liga gehört. Denn das ist Teil der Prüfungsphase: sich allen Widrigkeiten zu stellen, mögen sie noch so grauenhaft sein. „Ich bin stolz darauf, dass wir das erleben dürfen“, betont der Coach, dass es ein Privileg ist, solche Zumutungen am Ende dieser Saison ganz intensiv zu verkosten.

Denn jedes Spiel, das auf die Denklinger noch wartet, besitzt seinen eigenen Reiz und Anspruch. Heute Abend kann die Mannschaft mit einem Sieg über die Kosovaren die SpVgg Haidhausen von Platz zwei verdrängen, am Wochenende diese Position im Heimspiel gegen den MTV Berg festigen. Und dann kommen zwei echte Endspiele: Gegen Haidhausen und beim Tabellenersten Oberweikertshofen.

Angesichts dieser Aussichten fällt es schwer, in kleinen Schritten zu denken. Das ist jedoch nötig, wenn der VfL bis zum Schluss ein heißer Anwärter auf den Aufstieg bleiben möchte. Allerdings zwingen schon die Personalien Ansorge dazu, sich einzig auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren. Dominik Karg wird wegen seiner Adduktorenzerrung gegen Kosova passen müssen. Darüber hinaus steht der Einsatz von Simon Ried in den Sternen, der sich in Penzberg eine Zerrung zugezogen hat. „Wenn uns etwas fehlt, dann fehlen uns 42 Tore“, verweist der Coach darauf, dass ihm sein kompletter Angriff auszufallen droht, der in der Bezirksliga Süd Seinesgleichen sucht. Da er nichts riskieren möchte und die beiden in den kommenden Wochen noch dringend braucht, bekommen Johannes Greif und Tobias Schelkle wie schon gegen Penzberg wieder das Vertrauen. Denn auch sie werden in diesen Tagen ihre Reifeprüfungen ablegen müssen. (Christian Heinrich)