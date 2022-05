Simon Ried und Dominik Karg: Ziemlich beste Freunde - und treffsicher noch dazu

Auf dem Platz viel unterwegs: Dominik Karg hat bislang in dieser Saison 13 Tore geschossen. © Roland Halmel

Simon Ried und Dominik Karg garantieren dem VfL Denklingen in dieser Saison jede Menge Tore. Dass die beiden so gut harmonieren, liegt auch an einem taktischen Schachzug.

Denklingen – Von einer genialen Idee möchte Markus Ansorge nicht sprechen. Dazu ist der Trainer des VfL Denklingen viel zu bescheiden. Aber irgendwie täuschte ihn sein Bauchgefühl nicht, als er sich dazu entschloss, Dominik Karg von der Außenseite ins Zentrum zu ziehen. „Das war der richtige Schachzug“, räumte der Coach ein. Ansorge hat nicht nur aus einem Flügelstürmer eine Zehner gemacht, er hat auf diese Weise das gefährlichste Duo der Bezirksliga Süd kreiert.

Zusammen mit Simon Ried und Dominik Karg verfügt er über die Tormaschine der Liga. Ried netzte schon 29 Mal in dieser Saison ein, Karg erzielte 13 Treffer. Sowohl für den einen als auch für den anderen bedeuten dies Höchstwerte in ihrer Laufbahn.

„Es gefällt mir gut auf der Zehn“, spricht der neue Regisseur des VfL von einer Traumposition. Anders als auf dem Flügel besitzt Karg nun die Möglichkeit, nach allen Seiten auszuweichen. Und weil er auch noch gerne läuft, ist der 27-Jährige zum Leidwesen der Gegner nicht nur ständig, sondern fast überall auf dem Rasen unterwegs. Mit seinen Laufwegen schafft er den nötigen Raum für seinen Kompagnon, der damit eine Menge anzufangen weiß. „Er ist brutal intelligent“, lobt ihn Karg. „Er weiß genau, wohin er sich bewegen muss.“

Die Verständigung auf dem Platz läuft intuitiv

Es ist eine nonverbale Kommunikation, die die beiden miteinander verbindet wie einst nur Max und Moritz oder Plisch und Plum. Denklingens 42-Tore-Sturm profitiert vor allem von seinem blinden Verständnis. „Ich würde sagen, dass es intuitiv läuft“, beschreibt Ried das Teamwork. Die Angreifer kennen sich bereits seit der F-Jugend. „Wir sind auch privat beste Freunde“, spricht Karg von einem absoluten Vertrauensverhältnis mit seinem Partner. Zu überlegen braucht er nicht lange, was Ried vorhat, wenn er am Ball ist. „Ich weiß genau, wo er steht.“ Umgekehrt ist es ähnlich. „Er weiß immer genau, wo ich mich herumtreibe.“

Von den Gegnern kaum zu stoppen: Simon Ried (blaues Trikot, hier im Bezirksliga-Spiel beim SV Raisting) hat schon 29 Saisontreffer erzielt. © Andreas Mayr

Nur die Gegner besitzen oft keinen blassen Schimmer, wie das Tandem tickt. So öffneten sich Räume im Überfluss, in die sich beide die Bälle vorlegen. Sämtliche Tore, die Karg erzielte, bereitete ihm Ried vor. Aber auch der 28-Jährige wäre ohne seinen Vorlagengeber nicht auf diese Quote gekommen. „Ich bin derjenige, der die Lücken sucht, die er aufreißt“, gibt Ried zu, dass er der Nutznießer von Kargs klugen Bewegungsdrang ist,

„Sie haben beide eine unheimliche Spielintelligenz“, sagt Ansorge. Da ist es kein Wunder, dass Ried anderswo Begehrlichkeiten weckt. Allerdings widerstand er in dieser Saison bisher tapfer allen Verlockungen. Das mag nicht nur daran liegen, dass sich ihm die Möglichkeit bietet, es in dieser Saison selbst noch in die Landesliga zu schaffen. „Es passt alles“, sagt der Goalgetter. „Wir spielen einen geilen Fußball und können selbst aufsteigen.“ Auch das Dorf spielt eine wichtige Rolle. „Alle sind heiß“, spürt Ried, dass der gesamte Ort mitfiebert, ein Märchen wahr werden zu lassen.

Die beiden Freunde müssen jedoch am Samstag (16 Uhr) im Heimspiel gegen den MTV Berg ohne gegenseitige Unterstützung auskommen. Ried laboriert an einem Muskelfaserriss. Karg geht davon aus, dass er nach seiner schöpferischen Pause gegen Kosova wieder mitwirken kann. In einer Woche, beim letzten Heimspiel gegen die SpVgg Haidhausen, wollen beide wieder vereint sein. „Ich möchte schon noch das eine oder andere Tor schießen“, sagt Ried. Karg wird ihm dabei sicherlich gerne wieder die Bälle servieren.