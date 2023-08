Denklingen erlebt in Raisting den nächsten Rückschlag

Einsatzfreudig und weiter erfolgreich: Die Raistinger (in roten Trikots, hier Vinzenz Wolf im Zweikampf gegen Tobias Schelkle) fuhren den dritten Sieg in Folge ein. Das Punktekonto der Denklinger bleibt hingegen weiter leer.

Die Negativserie des VfL findet ihre Fortsetzung

Von Roland Halmel schließen

Nach dem direkten Aufeinandertreffen driften der SV Raisting und der VfL Denklingen immer weiter auseinander. Gegen den neuen Tabellenführer leistete sich der VfL wieder zu viele Fehler.

Denklingen – Die Erfolgsserie beim SV Raisting setzt sich ebenso fort wie die Krise beim VfL Denklingen. Im direkten Duell setzte sich der SVR deutlich mit 4:1 (2:1) gegen das Team seines früheren Trainers Markus Ansorge durch. Den Sieg, mit dem die sie die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd übernahmen, mussten die Raistinger aber teuer bezahlen. Bei einem unglücklichen Zusammenprall zog sich Benedikt Multerer eine Bänderverletzung zu und fällt damit wohl einige Wochen aus. „Das ist extrem bitter, das überschattet die Freude über den Derbysieg“, urteilte SVR-Spielertrainer Johannes Franz sichtlich zerknirscht.

Denklingen leistet sich mal wieder zu viele Fehler

„Unser Sieg war absolut verdient“, ergänzte Franz nachdem seine Truppe die Partie vor allem in der zweiten Hälfte klar dominierte. „Unsere Umstellungen zur Halbzeit haben sich wie in Murnau ausgezahlt“, so Franz. „Die erste Hälfte war ganz in Ordnung, aber letztlich haben wir uns durch die vielen individuellen Fehler selbst in den Schlamassel geritten“, urteilte Denklingens Coach Ansorge nach einem erneut gebrauchten Tag für seine Mannschaft. „Uns fehlt einfach das Selbstvertrauen“, bekannte der VfL-Coach nach der dritten Niederlage in Folge. Bei seinem Team fehlte mehr die Durchschlagskraft „Es gab ein paar gute Ansätze, aber viele schlechte. Und irgendwann haben wir zu spielen aufgehört“, bilanzierte Ansorge, der in den nächsten Tagen versuchen muss, seine Elf wieder aufzurichten.

Die frühe Raistinger Führung kann Denklingen noch egalisieren

Der Anfang war für den VfL schon alles andere als ermutigend. Nach einem langen Ball von Franz versuchte Vinzenz Wolf einen Torschuss. Denklingens Michael Stahl fuhr ihm aber in die Parade, was der Unparteiische mit einem Elfmeterpfiff quittierte. Vom Punkt brachte Multerer die Gastgeber abgeklärt mit 1:0 in Führung (7.). Diese hielt aber nur kurz. Der ehemalige SVR-Spieler Christoph Schmitt zog aus 16 Metern ab, sein abgefälschter Schluss landete zum 1:1 im Netz (11.). Danach ging es hin und her. Beide Abwehrreihen waren aber aufmerksam und ließen keine Chancen zu. Dennoch legten die Raistinger wieder vor. Maximilian König versenkte einen Freistoß aus fast 30 Metern direkt neben dem Pfosten zum 2:1 (33.).

Verhängnisvoller Zusammenprall von Benedikt Multerer mit Ludwig Kirchbichler

Im Anschluss neutralisierten sich beide Teams, ehe Sinan Grgic nach dem Wechsel mit einem starken Zuspiel Gianluca Zandt in Szene setzte. Zandts Abschluss landete unhaltbar für VfL-Torhüter Manuel Seifert zum 3:1 in den Maschen (62.). Dieser Treffer zeigte bei den Gästen Wirkung. In der Folge klappte bei den Denklingern kaum noch etwas. Der VfL konnte sich bei Seifert bedanken, dass der Rückstand nicht weiter anwuchs. So fischte er einen 16-Meter-Schuss von Multerer aus dem Winkel. Wenig später prallte der Raistinger Top-Torjäger mit Ludwig Kirchbichler zusammen. Multerer musste verletzt vom Platz. Die Hausherren zeigten sich aber nur kurz geschockt. Der eingewechselte Moritz Sedlmaier bestrafte den unsortierten VfL mit dem 4:1 (79.). Erst in der Nachspielzeit kamen die Gäste noch zu einer Möglichkeit. Stahl schoss aber den auf der Torlinie stehenden David Gretschmann an (90.+2.).

Statistik

SV Raisting - VfL Denklingen 4:1 (2:1)

Tore: 1:0 (7.) Multerer (Elfmeter), 1:1 (11.) Stahl, 2:1 (32.) König, 3:1 (62.) Zandt, 4:1 (79.) Sedlmaier. Gelbe Karten: Raisting 7, Denklingen 4. Gelb-rote Karte: Denklingen: Sporer (90.+3). Zuschauer: 230.