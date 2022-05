Denklingen: Gebrüder Greif glänzen - VfL lässt Kosova München keine Chance

Von: Oliver Rabuser

Enteilte dem Gegner ein ums andere Mal: Lukas Greif (im rote Trikot) erzielte zwei Treffer des VfL und war nach Ansicht seines Trainers bester Spieler auf dem Platz. © or

Familie Greif hatte ordentlich Grund zum Feiern. Gegen das Schlusslicht gewann der VfL Denklingen souverän mit 3:0. Alle Treffer kamen von den Gebrüdern Greif.

Denklingen – Mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg im Nachholspiel bei Schlusslicht FC Kosova München erledigte der VfL Denklingen die Pflichtaufgabe erfolgreich vor dem immer spannender werdenden Saisonfinale. In der Tabelle der Bezirksliga Süd rückte der Aufsteiger dadurch wieder auf den zweiten Platz vor, der zu Aufstiegsspielen zur Landesliga berechtigt. „Die Ausgangslage hat sich wieder etwas gebessert“, konstatierte Markus Ansorge nach den Greif-Festspielen im Münchner Westen.

Selbst die Rahmenbedingungen passten am Dienstagabend ganz gut zu den Denklinger Ambitionen. Weniger des Starkregens wegen, der nicht mehr weit von einem kapitalen Unwetter entfernt war. Doch betrat man auf der nagelneuen Bezirkssportanlage in Freiham ähnliches Neuland, wie es die Landesliga für den VfL sein würde. Erst am Tag zuvor waren die Gäste darüber informiert worden, dass nicht auf dem winzigen Kunstrasenplatz an der Kronwinklerstraße gespielt werden würde, sondern fünf Autominuten westlicher, inmitten eines halb fertiggestellten Neubaugebietes. Offensichtlich sah man auch auf Seiten der Gastgeber keinen Sinn darin, sich im Bewegungsspielraum zu limitieren. „Für uns war es besser“, betonte Ansorge. Denn auf dem Spielfeld der Bezirkssportanlage an der Hans-Dietrich-Genscher-Straße war mehr Raum für Kombinationen vorhanden als auf der üblichen Spielstätte des FC Kosova.

Schnell nutzte der Favorit den Vorteil des neuen Spielfelds. Johannes Greif lief die FC-Hintermannschaft aggressiv an, eroberte den Ball und legte ihn hinüber zu seinem Bruder. Lukas Greif schaffte es dann, die Kugel nach kurzen Umwegen über die Linie zu drücken – 1:0 (2.). „Die frühe Führung hat uns in die Karten gespielt“, urteilte Ansorge. Denklingen übernahm immer mehr die Spielkontrolle, wohingegen die Kosovaren ihr Heil mit Standards suchten und allein mit diesem Stilmittel ansatzweise für Gefahr sorgen konnten. Auf Denklinger Seite ließen derweil Lukas Greif, Hannes Rambach und Armin Sporer Möglichkeiten zum 2:0 verstreichen. Dennoch hatte der Coach ein Lob für sein Ressort „Attacke“ parat. Wie erwartet waren weder Simon Ried noch Dominik Karg im Einsatz. Doch sei die „gesamte Offensive sehr gut“ gewesen, unterstreicht Ansorge. „Wir haben das Fehlen von 42 Toren kompensieren können.“

Kurz nach Seitenwechsel fiel dann bereits die Vorentscheidung. Rambach spielte Doppelpass mit Tobias Schelkle, der Ball kam zu Johannes Greif – 2:0 (48.). Eine mutmaßliche Fehlentscheidung hätte beinahe noch einmal für Spannung gesorgt. „Der Schiedsrichter war sehr gut, aber da lag er total daneben“, kommentierte Ansorge jene Szene, in der Shqipdon Ademi Armin Sporer in die Hacken rauschte, dann aber selbst lautstark zu Boden ging (51.). Weil aber Gerechtigkeit immer wieder mal siegt, parierte VfL-Torhüter Manuel Seifert den Strafstoß von Ademi. Somit blieb es beim komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung, den die Gäste eingangs der Schlussphase sogar noch ausbauten.

In Person von Lukas Greif, dem laut Ansorge besten Mann auf dem Platz, nicht nur der beiden Torerfolge wegen. „Er war unheimlich aktiv“, sagte der Coach mit dem Unterton hoher Anerkennung. Greif fing einen Aufbaupass der Kosovaren ab, spielte sich mit Schelkle durch und netzte schließlich zum 3:0-Endstand ein (75.). Da störte bei den Denklingern dann auch die scheußliche Witterung nicht mehr. (Oliver Rabuser)

Statistik

FC Kosova München 0

VfL Denklingen 3

Tore: 0:1 (2.) L. Greif, 0:2 (48.) J. Greif, 0:3 (75.) L. Greif. Gelbe Karten: Kosova 1, Denklingen 0. Schiedsrichter: Jakob Bouacha. Zuschauer: 60.