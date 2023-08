Denklingen holt beim 4:1 gegen völlig verunsicherte Penzberger ersten Saisonsieg

Von: Roland Halmel

Verhinderte eine noch höhere Niederlage: Penzbergs Torhüter Daniel Baltzer wehrt einen Schuss von Armin Sporer ab. Die FC-Spieler Michael Wiedenhofer (links) und Fazlican Verep können nur zuschauen. Foto: halmel © halmel

Der VfL Denklingen konnte den ersten Saisonsieg einfahren. Gegen den ebenfalls kriselnden FC Penzberg gab es ein souveränes 4:1.

Denklingen/Penzberg – Zu jubeln gab es für den VfL Denklingen an den ersten drei Spieltagen der Bezirksliga Süd in dieser Saison bisher nichts. Das änderte sich erst im Heimspiel gegen den FC Penzberg. Im Duell der beiden Krisenteams durften die Mannen von Trainer Markus Ansorge beim 4:1 (2:0) den ersten Saisonsieg feiern. „Unser Gespräch am Donnerstag war gut.

Das hat man schon beim Warmmachen gemerkt und dann auch im Spiel. Da haben sie sich in jeden Ball geworfen“, lobte Ansorge. „Unser Sieg war verdient, auch wenn wir von den Penzberger Fehlern profitierten und auch glückliche Phasen hatten“, ergänzte Ansorge.

Von Zufriedenheit war dagegen beim FCP keine Spur. Bei den Gästen herrschte nach Spielschluss Tristesse pur. „Die Mannschaft ist verunsichert. Die einfachsten Sachen haben nicht funktioniert“, kommentierte Penzbergs Coach Simon Ollert den fehlerhaften Auftritt seiner Elf nach der dritten deutlichen Niederlage in Folge mit erneut vier Gegentoren. „Ich hinterfrage mich selbst als Trainer, vielleicht braucht das Team einen neuen Impuls“, so Ollert, der sogar einen Rücktritt nicht ausschließen wollte.

Der Start war für die Penzberger schon alles andere als erfreulich. Erst drei Minuten waren gespielt, als Simon Ried scharf vor den Kasten von FCP-Keeper Daniel Baltzer flankte und Marco Kurtz das Leder zum 1:0 ins eigene Tor beförderte. „Kein Vorwurf an ihn, denn dahinter lauerte ein Denklinger, der den Treffer wohl auch erzielt hätte“, so Ollert. Sein Team erholte sich aber recht schnell von diesem Rückschlag. Nach einer guten Kombination ging ein Kopfball von Dominik Bacher knapp vorbei (9.). Nach dieser kurzen Drangphase der Penzberger entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Fazlican Verep scheiterte bei einem Kopfball nach einer Ecke an VfL-Schlussmann Manuel Seifert (27.). Kurz danach starteten die Denklinger über den enorm emsigen Michael Kirchbichler einen Angriff, den Kapitän Armin Sporer mit dem 2:0 veredelte (29.). Im Anschluss hatte Andreas Schneeweiß den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Seifert hatte er bereits umspielt, dann zögerte er aber zu lange, sodass die Hausherren noch klären konnten (37.). In der Schlussphase der ersten Hälfte wurden die Denklinger immer dominanter, nicht zuletzt, weil sie die entscheidenden Zweikämpfe gewannen. Ried (38.) scheiterte freistehend an Baltzer, der mit einer Hand klären konnte, Sporer schoss vorbei (40.). In der Nachspielzeit schoss FC-Verteidiger Michael Wiedenhofer einen Riesenbock. Sein Rückspiel geriet zu kurz. Baltzer parierte aber gegen Sporer (45.+1), den Nachschuss setzte Ried an die Latte. „Das hätte das 3:0 sein müssen“, sagte Ansorge.

Nach dem Wechsel stand der VfL sofort unter Druck. Franz Fischer, der am langen Pfosten mutterseelenallein zum 1:2 einschob (50.), machte das Spiel wieder spannend. Bacher vergab im Anschluss eine Chance (55.), ehe der VfL Abstimmungsprobleme bei den Gästen eiskalt mit dem 3:1 durch Johannes Greif bestrafte, der in den Winkel traf (64.). Beim FC gingen daraufhin die Köpfe nach unten. Einen weiteren Patzer des FC nutzte Andreas Schießl noch zum 4:1 (74.). „Wir sind noch nicht aus der Krise, aber auf dem richtigen Weg. Jetzt haben die Jungs erst mal bis Donnerstag frei“, verriet Ansorge lächelnd, während die geschlagenen FC-Akteure mit versteinerter Miene vom Platz schlichen. (Roland Halmel)