Auffrischung mit der Taktiktafel hat geholfen: VfL Denklingen holt ersten Sieg in der Vorbereitung

Von: Christian Heinrich

Teilen

Trainer Markus Ansorge ist froh über den Sieg seiner Mannschaft VfL Denklingen © Oliver Rabuser

Cheftrainer Markus Ansorge legt viel Wert auf die Theorie im Fußball. Die Wiederholung scheint zu wirken, denn es konnte der erste Sieg eingeholt werden

Denklingen – Fußball ist zwar keine Mathematik, wie man spätestens seit Karl-Heinz Rummenigge weiß, aber irgendwo doch wie Schule. Deshalb kramte Markus Ansorge die gute alte Taktiktafel hervor und erteilte seinen Kickern theoretischen Unterricht. „Zu wissen, was jeder genau zu tun hat, hat der Mannschaft sehr geholfen“, zog der Trainer des VfL Denklingen eine positive Bilanz.

Die Klassenarbeit gegen den FC Thalhofen – wie der VfL in der Bezirksliga angesiedelt – endete dann auch mit einem souveränen 2:1 (2:0)-Sieg.

Ansorge sah auf einmal das von seinen Schülern, was er sich schon im Test beim SV Untermenzing gewünscht hatte, wo sein Team aber mit 0:5 eine Bauchlandung erlebte. Diesmal aber passte alles: Kompromisslose Balleroberungen, schnelles Umschalten, zielstrebige Angriffe auf das gegnerische Gehäuse. Nach einer guten Viertelstunde führte der VfL durch einen Doppelschlag von Hannes Rambach bereits mit 2:0. Zur Pause hätte das Ergebnis noch höher lauten können, wenn Dominik Karg seine zwei kapitalen Chancen verwertet hätte.

In der zweiten Hälfte stand dann die Defensivarbeit auf dem Lehrplan. „Wir haben versucht, kompakter zu stehen, auch wenn die Beine schwer geworden sind“, formulierte Ansorge das Lernziel nach einer weiteren anspruchsvollen Trainingswoche. Das funktionierte bis fünf Minuten vor Schluss recht ordentlich, bis Thalhofen einen laut Ansorge zweifelhaften Elfmeter zugesprochen bekam, den Luca Csauth verwandelte. Das war aber nur ein Schönheitsfehler. Ein Tag in der Taktikschule bescherte den Denklingern wieder die lange vermisste Sicherheit in ihren Abläufen. „Das sind Wiederholungen, die braucht man“, stellte der Coach fest. Die Theorie gehört deshalb in den nächsten Wochen wieder zu seinem Repertoire. hch