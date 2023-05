„Darf er nicht machen“: Denklingen-Kicker donnert Ball auf Zuschauer bei Niederlage in Deisenhofen

Von: Oliver Rabuser

Wieder hängengeblieben: Die Denklinger (in blauen Trikots, hier Andreas Schießl), konnten sich in Deisenhofen kaum einmal durchsetzen. Foto: rabuser © rabuser

Im Kampf um die Klasse in der Bezirksliga erlebte der VfL Denklingen gegen Deisenhofen II einen Rückschlag. Dabei fiel Tobias Schelkle negativ auf.

Denklingen – Kommt vielleicht doch noch das Ende mit Schrecken? Zumindest wird der VfL Denklingen in der Bezirksliga Süd bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt ohne den Umweg „Relegation“ bangen müssen, sofern die Elf von Markus Ansorge nicht an den beiden finalen Spieltagen noch einmal punktet. Die Wahrscheinlichkeit diesbezüglich liegt nach der 0: 4 (0:0)-Abfuhr beim FC Deisenhofen II eher im unteren Bereich.

Doch um das Nervenkostüm der Denklinger scheint es nicht unbedingt gut bestellt zu sein, wie zum einen der kollektive Einbruch nach dem Treffer zum 0:1, aber auch eine unschöne Szene in der Nachspielzeit verdeutlichten. „Es ist extrem enttäuschend, ich habe mir da heute etwas ganz anderes erwartet“, bilanzierte Coach Ansorge sichtlich überrascht vom uninspirierten Auftreten seiner Mannschaft. „Deisenhofen war von der ersten Minute an handlungsschneller, ballsicherer. Wir hatten immer riesige Probleme, sind eigentlich nie hinterhergekommen“, sprach der VfL-Coach Klartext.

VFL Denklingen: Schwacher Beginn, Total-Einbruch in 2. Halbzeit

Die Statik der Partie deutete sich früh an. Die flinken und technisch versierten Gastgeber liefen früh an, zwangen die VfL-Hintermannschaft immer wieder zu Abspielfehlern. Entsprechend selten fand sich der Ball in Reihen der Gäste wieder. Einzige Ausnahme: Ein Angriff über die rechte Seite, als sich der VfL einmal lösen könnte. Hannes Rambach lief bis auf Höhe des Strafraums, passte quer nach innen, wo Andreas Schießl den Ball durch die Beine laufen ließ und Simon Ried ihn knapp am Torwinkel vorbeizog. Gut zehn Minuten waren da absolviert. Danach sollte die Chronologie an Denklinger Tormöglichkeiten keine Fortsetzung finden. Deisenhofen indes kombinierte sich immer wieder in die Nähe des VfL-Sechzehners. Daniel Yordanov verzog nach starker Einzelaktion knapp, und auch bei Maxime Schneiker fehlte nicht viel, als er sich bei der Ballannahme geschickt um den Gegenspieler drehte und zentral Richtung Tor lief. Trotz aller Überlegenheit der Platzherren lag ein Torerfolg nur bedingt in der Luft, weil sowohl Denklingens Keeper Manuel Seifert, als auch dessen Vorderleute zumindest ihren defensiven Sorgfaltspflichten nachkamen.

Das änderte sich nach knapp einer Stunde Spielzeit schlagartig. Da zeigte sich, dass Erfahrung allein nicht alles ist im Fußball. Armin Sporers fehlerhafter Querpass läutete das Unheil ein, seine absichernden Kollegen verhinderten es wegen des Verzichts auf das alternativlose taktische Foul nicht – 0:1. Was folgte, war mit Blick auf das Restprogramm nichts anderes als Angst einflößend. Das bestätigte auch Ansorge, der zusehen musste, wie seine routinierte Elf völlig vom Kurs abdriftete und spielerisch vorgeführt wurde. Vielmehr betonte Ansorge noch, dass der FCD noch „zwei, drei Dinger“ liegengelassen habe.

VFL Denklingen: Tobias Schelkle donnert Ball Richtung Zuschauer

Ungleich besser wäre der Verzicht auf die unschönen Bilder der Nachspielzeit gewesen. Tobias Schelkle schirmte einen Meter vor der Seitenlinie den Ball ab. Anstatt ihn nach vorne zu schlagen oder anderweitig zu verarbeiten, zog der Innenverteidiger urplötzlich aus und donnerte die Kugel Vollspann in Richtung Zuschauer am Begrenzungszaun. Schelkles Bewegungsablauf sprach eher weniger für eine unbeabsichtigte Aktion. Sah auch Ansorge so: „Das darf er nicht machen.“ Ein Urteil, dass gleichermaßen für Franz Perneker gegolten hätte. Der frühere Manager des FCD mutierte zur Furie, lief unmittelbar nach Schlusspfiff mit drohender Haltung auf Schelkle zu, nachdem er zuvor schon verbal die gute Kinderstube massiv hatte vermissen lassen. Es war eine fragwürdige Interpretation Perneckers von Deeskalation und Vorbildfunktion. Somit war für diese Partie das Ende mit Schrecken unausweichlich. Was den restlichen Saisonverlauf angeht, besteht für den VfL wenigstens noch die Möglichkeit, ein solches Szenario zu vermeiden.

Statistik

FC Deisenhofen II 4

VfL Denklingen 0

Tore: 1:0 (56.) Rembeck, 2:0 (77.) Yordanov, 3:0 (78.) Schemat, 4:0 (80.) Yordanov (Elfmeter). Gelbe Karten: Deisenhofen 1, Denklingen 0. Schiedsrichter: Lucas Jerlich. Zuschauer: 75.