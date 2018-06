Denklingen spürt keinen Druck

Fernduell mit Altenstadt

von Thomas Fritzmeier

Hubert Schöpf hat viel zu tun. Der Trainer des VfL Denklingen hat kürzlich einen Getränkemarkt eröffnet. Jetzt muss er Kisten schleppen, Kunden beraten, Anrufe annehmen, sich um die Kasse kümmern.

Denklingen – Die Arbeit macht ihm Spaß – und ist eine willkommene Ablenkung. Denn kurz vor dem Saisonfinale am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen die FT Jahn Landsberg steigt bei Schöpf die Anspannung merklich an. „Dank der Arbeit geht es mir aber besser als erwartet“, sagt er. Überraschend entspannt gingen auch seine Spieler mit der aktuellen Situation um. „Alle hatten im Training Spaß, waren mit dem gleichen Einsatz dabei wie immer. Anspannung war nicht zu spüren. Das hat mich selbst ein bisserl verwundert“, sagt Schöpf.

Spätestens am Sonntag wird der Puls aller Beteiligten aber deutlich nach oben schnellen. Dann geht es um alles oder nichts. Punktet der VfL im Derby und patzt Konkurrent Altenstadt (siehe Grafik), stehen die Denklinger in der Aufstiegs-Relegation zur Bezirksliga. Bei einer Niederlage bleibt nur Platz drei. Was angesichts der durchwachsenen Hinrunde (Platz 9) immer noch eine ordentliche Leistung wäre. Findet zumindest Schöpf: „Egal, was passiert, wir haben eine gute Saison gespielt.“

Der Übungsleiter hält die Erwartungen bewusst niedrig. Aus mehreren Gründen. Zum einen haben es die Denklinger ohnehin nicht in eigener Hand, sie sind auf Schützenhilfe angewiesen. Zum anderem aus psychologischer Sicht: „Wenn man keine großen Erwartungen hat, ist man hinterher auch nicht enttäuscht, wenn’s nicht klappt.“

Eines ist aber auch klar: Sollte sich eine Chance auftun, werden die Denklinger alles versuchen, diese zu nutzen. Heißt: Am Sonntag zählt nur ein Sieg.