Denklingens Coach Ansorge bleibt gelassen: „Die Tabelle ist nicht das Thema“

Von: Oliver Rabuser

Dem Gegner in die Parade fahren: Ein Erfolg im Heimspiel gegen den FC Neuhadern käme Simon Ried (blaues Trikot) und dem VfL Denklingen jetzt gerade recht. © Oliver Rabuser

Denklingens Coach Markus Ansorge muss mal wieder in Sachen „Kader“ improvisieren. Im Heimspiel am Samstag geht es gegen den FC Neuhadern.

Denklingen – Für die Fußballfans in Denklingen ist es eine Situation zum Verzweifeln. Der in den vergangenen Spielzeiten so erfolgsverwöhnte VfL wird vom unberechenbaren Föhnwind der Bezirksliga Süd in den Sinkflug beordert. Aber ist das wirklich so? Trainer Markus Ansorge betrachtet die Lage sachlich und realistisch; entsprechend differenzierter fällt seine Einordnung aus. „Es ist die letzten vier Jahre fast nur aufwärts gegangen“, erinnert Ansorge. „Das jetzt ist eher der Normal-Modus.“

Natürlich läuft es sportlich nicht wie erhofft. Die Suche nach der Leichtigkeit der vergangenen Saison, die auf dem dritten Platz in der Bezirksliga endete, blieb bislang ohne Ergebnis. Zudem verlängert sich die Absenzenliste allwöchentlich um wenigstens einen Namen. Ansorge blickt auf die Resultate seines Teams, hält fest, dass von zehn Partien sechs nicht verloren wurden. „Das ist keine Katastrophe“, stellt der 55-Jährige klar. Erst recht nicht in einer ausgeglichenen, schwer zu prognostizierenden Spielklasse mit jeder Menge illustren Ergebnissen.

Bestes, weil aktuelles Beispiel: der FC Neuhadern, am Samstag (16 Uhr) Gast im Denklinger Sportpark. Beachtlichen Resultaten zu Beginn folgten Klatschen gegen Penzberg (2:7) und Wolfratshausen (0:4). Die sind für Ansorge gleichwohl weniger Indiz für die tatsächliche Leistungsstärke der Münchner. „Sie haben Murnau und Deisenhofen geschlagen“, betont er. Mit Blick auf das Klassement ist die Partie ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Eingedenk der analogen Punktausbeute beider Teams geht es um das Rauf oder Runter im Ranking. Der Verlierer rutscht in die Abstiegszone.

„Die Tabelle ist nicht das Thema“, sagt Ansorge. Er weiß, dass man mit zwei Siegen schnell wieder Halt im Mittelfeld finden kann. Vielmehr wird die Frage sein, mit welcher Mannschaft sich derlei Erfolge realisieren lassen. Denklingens Kader ist am Anschlag, weit über die Norm dezimiert. „Mehr Pech beim Personal geht nicht“, bedauert der Coach.

Die Rückkehr der Langzeitausfällen lässt weiter auf sich warten. Darüber hinaus fällt mit Manuel Waibl ein weiterer Erste-Wahl-Innenverteidiger aus. Waibl fiel beim Match in Wolfratshausen ein Gegenspieler aufs Knie. Bei Dominik Karg brach im Training die alte Verletzung wieder auf und Tobias Schelkle ist verhindert. Auch bei Moritz Tykowski schaut’s eher schlecht aus, während Johannes Greif noch auf rechtzeitige Genesung hofft. Wenigstens steht Martin Krimshandl wieder zur Verfügung. Heißt im Umkehrschluss: Andreas Schiessl muss angeschlagen spielen, sofern das wirklich machbar ist, und mit Benjamin Maas und Niklas Schnuerch steht ein Duo in der Startelf, das für gewöhnlich in der B-Klasse kickt.

Neuerliche Improvisation ist von Nöten, denn Ansorge muss „unsere Taktik ans Personal anpassen“. Das Vertrauen in die verbliebene Mannschaft ist aller Unbilden zum Trotz zu jeder Zeit gegeben. „Ich als Trainer nehme die Herausforderung an, und die Spieler auf dem Platz tun das auch“, versichert der VfL-Coach.