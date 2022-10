VfL Denklingen: „Es wird jetzt langsam immer kritischer“

Von: Oliver Rabuser

Augen zu und durch: Bei Kapitän Dominik Karg (in rot, hier gegen Neuhaderns Dennis Peterssen) und seinem VfL Denklingen läuft es derzeit nicht rund. © Oliver Rabuser

Der VfL Denklingen hat auch das Heimspiel gegen den FC Neuhadern verloren. Dennoch bleibt die Hoffnung auf den Aufschwung, weil sich beim personal Besserung andeutet.

Denklingen – Die Talsohle der jüngeren Vereinsgeschichte erstreckt sich immer weiter in einen freudlosen Herbst hinein. Der VfL Denklingen ist derzeit außer Stande, den Opponenten in der Fußball-Bezirksliga sein Spiel aufzuzwingen. Nach der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Neuhadern am Samstag wiederholen sich bei Trainer Markus Ansorge erstmals bestimmte Aussagen der vergangenen Wochen, ohne dass der Trainer dadurch unglaubwürdiger wird.

Gleichwohl berührt die Krisenbewältigung nunmehr auch erste Ausläufer des Abstiegskampfes. „Es wird jetzt langsam immer kritischer“, verdeutlicht Ansorge den Beschleunigungsmechanismus des Abwärtsstrudels. Der 55-Jährige war mit Ausnahme des Gesichts komplett verhüllt in Mütze und Trainingskleidung. So als wollte er sich verstecken. Nur vor wem? Den Kritikern? Dem Abstiegsgespenst? Oder doch nur vor einem ekligen, böigen Herbstwind, der in etwa das gleiche Unheimeligkeits-Level versprühte wie der Ist-Status beim VfL. „Ich bin überzeugt, dass wir zusammen da raus kommen“, sagt Ansorge im Brustton der Überzeugung. Als einen der Gründe dafür nennt er die Rückkehr von Michael Stahl und Armin Sporer, die näher rückt.

Die zwei Spieler allein können allerdings nicht das korrigieren, was sich an Ballast in den vergangenen Wochen angesammelt hat. Die Verunsicherung im Team ist nicht zu übersehen und erstreckt sich über sämtliche Mannschaftsteile. Einmal brachte Tormann Manuel Seifert einen Mitspieler durch ein undurchdachtes Zuspiel in Bedrängnis, Benjamin Maass rutschte ein einfacher Querpass über den Schlappen ins Seitenaus, selten fanden die vertikalen Pässe von Moritz Hemkendreis einen geeigneten Adressaten. Und als es essenziell war, ging auch noch Dominik Karg fahrlässig mit einer Großchance um. Auffällig auch die vielen langen und hohen Bälle, die gerade in der Schlussphase allesamt vom Winde verweht wurden. Ansorge wies zur Pause noch einmal drauf hin, dass dies nicht das geeignete Stilmittel sei. „Ich weiß auch nicht, warum wir so viele davon spielen.“ Wohl weil die Verantwortung schnell vom eigenen Fuß muss und jede Station das Risiko eines Fehlpasses birgt.

Entsprechend überschaubar war das Elaborat an Torchancen. Andreas Schiessl verpasste im ersten Abschnitt zweimal knapp, Karg zwang Keeper Simon Hehnen zur Flugparade. Karg war es dann auch, der von Simon Ried aus der eigenen Hälfte steil geschickt wurde, den Abschluss aber zu hoch ansetzte. „Alles so halbscharig, nichts Zwingendes“, urteilte der Coach. Die klareren Möglichkeiten hatte in Summe der Gast. Vornehmlich Quirin Jürgens. Der verfehlte mit einer Volleyabnahme nur knapp die lange Torecke, ehe er nach einem Stellungsfehler allein auf Seifert eilte und an dessen – zugegeben zurückgezogenen – Bein zu Fall kam. Statt Elfer und Schlimmerem für Seifert, gab’s nur Eckball.

Den Siegtreffer des FCN geißelte Ansorge als „bezeichnend für unsere Situation“. Nichts, was hätte passieren müssen. Ein Angriff über die rechte Seite, ein Zuspiel zur Mitte und ein Schuss, der direkt neben Seifert einschlug. „Defensiv haben wir es eigentlich gut gemacht“, so der Trainer. „Aber in der zweiten Halbzeit haben wir Neuhadern zu viel Raum gelassen und sind nicht mehr so in die Zweikämpfe gekommen.“

Statistik:

VfL Denklingen 0

FC Neuhadern 1

Tore: 0:1 (76.) Bündgens. Gelbe Karten: Denklingen 3, Neuhadern 3. Schiedsrichter: Ronny Schmidt. Zuschauer: 100.